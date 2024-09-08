https://crimea.ria.ru/20240908/gorit-angar-povtornaya-ataka-vsu-sela-nikolskoe-v-belgorodskoy-oblasti-1140211203.html

Горит ангар: повторная атака ВСУ села Никольское в Белгородской области

Горит ангар: повторная атака ВСУ села Никольское в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Горит ангар: повторная атака ВСУ села Никольское в Белгородской области

В селе Никольское Белгородского района, которое подверглось повторной атаке ВСУ, загорелся ангар производственного предприятия. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T10:56

2024-09-08T10:56

2024-09-08T10:58

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В селе Никольское Белгородского района, которое подверглось повторной атаке ВСУ, загорелся ангар производственного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, пострадавших нет.Это уже вторая вражеская атака на село Никольское Белгородского района за сутки. Ранее в воскресенье система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской областиРанены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли ШебекиноВСУ бьют по регионам РФ – ранены мирные жители в Горловке и Шебекино

https://crimea.ria.ru/20240908/v-bolnitsakh-nakhodyatsya-72-postradavshikh-pri-obstrelakh-belgorodskoy-oblasti-1140210135.html

белгородская область

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2024

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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости