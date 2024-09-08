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Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков
Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T09:10
2024-09-08T09:10
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. По предварительным данным, в селе Никольское ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей. Мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказалась", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате попадания снарядов разрушены два жилых дома.Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
https://crimea.ria.ru/20240907/vsu-ispolzuyut-drony-s-tekhnologiyami-natsistov-i-termitnoy-smesyu-1140206113.html
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия
Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков

Три человека, в том числе 2 детей, ранены при обстреле ВСУ белгородского села Никольское

09:10 08.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве
Аптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. По предварительным данным, в селе Никольское ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей. Мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказалась", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате попадания снарядов разрушены два жилых дома.
"Различные повреждения выявлены в четырех МКД, двенадцати частных домовладениях, двух хозпостройках, двух коммерческих объектах: выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Осколками посечены автобус и три автомобиля", - также написал глава региона.
Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествия
 
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