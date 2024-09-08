https://crimea.ria.ru/20240908/dvoe-detey-i-zhenschina-raneny-pri-obstrele-belgorodskogo-rayona---gladkov-1140208884.html

Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков

Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T09:10

2024-09-08T09:10

2024-09-08T09:10

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8253c285c1b67adc3dd06d6ffa4ec78a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородским районом, по предварительным данным, в селе Никольское ранены три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. По предварительным данным, в селе Никольское ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей. Мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказалась", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате попадания снарядов разрушены два жилых дома.Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.

https://crimea.ria.ru/20240907/vsu-ispolzuyut-drony-s-tekhnologiyami-natsistov-i-termitnoy-smesyu-1140206113.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия