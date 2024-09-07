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ВСУ бьют по регионам РФ – ранены мирные жители в Горловке и Шебекино
ВСУ бьют по регионам РФ – ранены мирные жители в Горловке и Шебекино - РИА Новости Крым, 07.09.2024
ВСУ бьют по регионам РФ – ранены мирные жители в Горловке и Шебекино
В субботу при атаке ВСУ на регионы России ранены семеро мирных жителей – шестеро в Горловке Донецкой Народной Республики и один – в Шебекинском округе... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T12:07
2024-09-07T12:07
2024-09-07T12:28
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горловка
белгородская область
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В субботу при атаке ВСУ на регионы России ранены семеро мирных жителей – шестеро в Горловке Донецкой Народной Республики и один – в Шебекинском округе Белгородской области, сообщают местные власти.Также, по его словам, ВСУ ударили по Козьмодемьяновке, где повреждена жилая инфраструктура, по участку дороги Никольское – Зиборовка, где FPV-дрон атаковал движущийся по дороге КамАЗ – водитель не пострадал.Кроме того, в субботу ВСУ нанесли прицельный удар по центру Горловки. Шесть мирных жителей получили ранения при ударе киевских боевиков по детской больнице – среди них несовершеннолетняя девочка, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Пожар вблизи взрывоопасных предметов произошел ранее в субботу после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника в Воронежской области – жителей одного населенного пункта эвакуируют. На территории Острогожского района области объявлен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионерВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема гражданВ Донецке скончалась раненная при атаке ВСУ на рынок женщина
шебекино (город в белгородской области)
горловка
белгородская область
донецкая народная республика (днр)
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новости, шебекино (город в белгородской области), горловка, белгородская область, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ бьют по регионам РФ – ранены мирные жители в Горловке и Шебекино
При атаке ВСУ на регионы РФ ранены семеро мирных жителей
12:07 07.09.2024 (обновлено: 12:28 07.09.2024)