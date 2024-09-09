https://crimea.ria.ru/20240909/armeniya-peredala-azerbaydzhanu-proekt-mirnogo-dogovora-1140228570.html

Армения передала Азербайджану проект мирного договора

Армения передала Азербайджану проект мирного договора - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Армения передала Азербайджану проект мирного договора

Армения передала Азербайджану проект мирного договора – 13 из 16 статьей согласованы обеими странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T13:48

2024-09-09T13:48

2024-09-09T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Армения передала Азербайджану проект мирного договора – 13 из 16 статьей согласованы обеими странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление журналистам главы армянского МИД Арарата Мирзояна.Глава МИД Армении отметил, что в последнем тексте предложений по мирному договору содержатся полностью согласованные статьи либо согласованные части статей, и по тексту этих предложений разногласий нет."Наш подход к переговорному процессу заключается в том, что мы можем подписать уже согласованный текст", – подчеркнул Арарат Мирзоян.Остальные же вопросы, по его словам, вероятно, будут обсуждаться на дальнейших переговорах. Он отметил, что в основе процесса делимитации армяно-азербайджанской границы лежит Алма-Атинская декларация 1991 года. Однако, если в договоре об установлении отношений будет закреплен другой принцип, то будут внесены изменения."Другой принцип не обсуждается", – подытожил Мирзоян.Ранее президент России Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитацию границы и разблокирование транспортных коммуникаций между странами.В августе в ходе двухдневного визита в Баку Владимир Путин заявил, что Москва будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и решения вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном. При этом Россия будет участвовать в этих событиях только в той части, в которой это востребовано сторонами.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.Спустя почти три года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников РоссииТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, азербайджан, новости, политика, переговоры