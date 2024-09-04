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Череда отставок в Киеве - кто и зачем убрал Кулебу и Шурма - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Череда отставок в Киеве - кто и зачем убрал Кулебу и Шурма
Череда отставок в Киеве - кто и зачем убрал Кулебу и Шурма - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Череда отставок в Киеве - кто и зачем убрал Кулебу и Шурма
Череда министерских отставок на Украине, в том числе главы МИД страны Дмитрия Кулебы, может быть связана с подготовкой неких договоренностей с РФ, а также с... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T15:20
2024-09-04T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Череда министерских отставок на Украине, в том числе главы МИД страны Дмитрия Кулебы, может быть связана с подготовкой неких договоренностей с РФ, а также с желанием показать рядовым украинцам видимость позитивных перемен на фоне реальных провалов ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ранее заявил, что в Верховную раду Украины поступило заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы об отставке. При этом рада 4 сентября не стала рассматривать вопрос о его отставке, поскольку для принятия такого решения не набиралось достаточного количества голосов.Накануне также сообщалось об увольнении заместителя главы офиса Зеленского Ростислава Шурма. Еще о ряде министерских отставок сообщил депутат рады Ярослав Железняк - в частности свои кресла покидают министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин."Все что происходит в Киеве - происходит с подачи Запада. Тем более такие фигуры, как Кулеба. По должности он - лицо, а не мозг. Но беда в том, что и по сути тоже. Он уже достаточно нахамил лидерам государств, наговорил слишком многое, особенно в отношении РФ. Какой-то человек, успевший сказать меньше гадостей, формально имел бы больше возможностей для договоренностей", - говорит Журавлев.По его мнению, с одной стороны, Запад, очевидно, готовится к неким договоренностям с РФ: "Пока это все семена, брошенные в землю. Нужно ждать". С другой - существует необходимость как-то объяснять отсутствие победы на Украине собственному электорату."Понятно, что новый министр иностранных дел будет иметь большую свободу - это традиции дипломатии: все-таки стопроцентно за заявления предшественников он не отвечает. Это можно было бы считать шагом навстречу миру, однако пока реальной платформы для переговоров, конечно, не просматривается. Ну и, кроме того, американские демократы меняют часть киевской команды, чтобы списать на них неудачи и пойти дальше с высоко поднятой головой", - считает политолог.При этом, замена неключевых действующих лиц на Украине может преследовать еще одну цель: сдерживать недовольство внутри украинского общества. Один из способов - держать рядовых украинцев в ощущении постоянных перемен, считает собеседник агентства.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отставка Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров Москвы и Киева, так как это не имеет к данному процессу никакого отношения.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сигары лежали в мюнхенском пакете помощи": Кулеба закурил в прямом эфиреКиев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в СШАНа Украине уволен глава "Укрэнерго"
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украина, кадровые перестановки, мнения, политика, дмитрий журавлев, дмитрий кулеба, новости
Череда отставок в Киеве - кто и зачем убрал Кулебу и Шурма

Запад готовится к договоренностям с РФ и морочит голову украинцам - политолог Журавлев

15:20 04.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Череда министерских отставок на Украине, в том числе главы МИД страны Дмитрия Кулебы, может быть связана с подготовкой неких договоренностей с РФ, а также с желанием показать рядовым украинцам видимость позитивных перемен на фоне реальных провалов ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ранее заявил, что в Верховную раду Украины поступило заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы об отставке. При этом рада 4 сентября не стала рассматривать вопрос о его отставке, поскольку для принятия такого решения не набиралось достаточного количества голосов.
Накануне также сообщалось об увольнении заместителя главы офиса Зеленского Ростислава Шурма. Еще о ряде министерских отставок сообщил депутат рады Ярослав Железняк - в частности свои кресла покидают министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Все что происходит в Киеве - происходит с подачи Запада. Тем более такие фигуры, как Кулеба. По должности он - лицо, а не мозг. Но беда в том, что и по сути тоже. Он уже достаточно нахамил лидерам государств, наговорил слишком многое, особенно в отношении РФ. Какой-то человек, успевший сказать меньше гадостей, формально имел бы больше возможностей для договоренностей", - говорит Журавлев.
По его мнению, с одной стороны, Запад, очевидно, готовится к неким договоренностям с РФ: "Пока это все семена, брошенные в землю. Нужно ждать". С другой - существует необходимость как-то объяснять отсутствие победы на Украине собственному электорату.
"Понятно, что новый министр иностранных дел будет иметь большую свободу - это традиции дипломатии: все-таки стопроцентно за заявления предшественников он не отвечает. Это можно было бы считать шагом навстречу миру, однако пока реальной платформы для переговоров, конечно, не просматривается. Ну и, кроме того, американские демократы меняют часть киевской команды, чтобы списать на них неудачи и пойти дальше с высоко поднятой головой", - считает политолог.
При этом, замена неключевых действующих лиц на Украине может преследовать еще одну цель: сдерживать недовольство внутри украинского общества. Один из способов - держать рядовых украинцев в ощущении постоянных перемен, считает собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отставка Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров Москвы и Киева, так как это не имеет к данному процессу никакого отношения.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаКадровые перестановкиМненияПолитикаДмитрий ЖуравлевДмитрий КулебаНовости
 
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