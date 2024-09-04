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Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
В Верховную раду Украины поступило заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы об отставке, сообщил в своем Telegram-канале спикер украинского... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T09:07
2024-09-04T09:07
2024-09-04T09:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины поступило заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы об отставке, сообщил в своем Telegram-канале спикер украинского парламента Руслан Стефанчук."Согласно пункту 12 части первой статьи 85, части второй статьи 115 Конституции Украины, пункту 1 части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", прошу принять мою отставку с поста министра иностранных дел Украины", - говорится в заявлении министра от 4 сентября.По словам Стефанчука, все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.Дмитрий Кулеба руководит МИДом Украины с августа 2019 года. Ранее он занимал должность постпреда Киева при Совете Европы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отставка Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров Москвы и Киева, так как это не имеет данному процессу никакого отношения.
https://crimea.ria.ru/20240217/sigary-lezhali-v-myunkhenskom-pakete-pomoschi-kuleba-zakuril-v-pryamom-efire-1135016350.html
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украина, мид украины, дмитрий кулеба, в мире, верховная рада украины, новости
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
В Верховную раду поступило заявление главы МИД Украины Кулебы об отставке
09:07 04.09.2024 (обновлено: 09:10 04.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины поступило заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы об отставке, сообщил в своем Telegram-канале спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
"Согласно пункту 12 части первой статьи 85, части второй статьи 115 Конституции Украины, пункту 1 части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", прошу принять мою отставку с поста министра иностранных дел Украины", - говорится в заявлении министра от 4 сентября.
Кроме того, прошения об отставке подали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и руководитель Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.
По словам Стефанчука, все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.
Дмитрий Кулеба руководит МИДом Украины с августа 2019 года. Ранее он занимал должность постпреда Киева при Совете Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отставка Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров Москвы и Киева
, так как это не имеет данному процессу никакого отношения.