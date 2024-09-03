https://crimea.ria.ru/20240903/krymskiy-most-vo-vtornik-utrom---situatsiya-na-podezdakh-k-perekhodu-1140074127.html

Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу

Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу

Утром во вторник у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T06:03

2024-09-03T06:03

2024-09-03T06:04

ситуация на дорогах крыма

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крым

новости крыма

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Утром во вторник у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив, логистика, общество, краснодарский край