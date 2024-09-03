Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240903/krymskiy-most-vo-vtornik-utrom---situatsiya-na-podezdakh-k-perekhodu-1140074127.html
Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу
Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу
Утром во вторник у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T06:03
2024-09-03T06:04
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
новости крыма
керчь
тамань
керченский пролив
логистика
общество
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111812/61/1118126192_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_12e375ea8f1303492fcf47ab9ad4f56c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Утром во вторник у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
крым
керчь
тамань
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111812/61/1118126192_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_a7055cf4dd20967e26cccecb922277dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив, логистика, общество, краснодарский край
Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу

Актуальные данные о ситуации на подъездах к Крымскому мосту во вторник утром

06:03 03.09.2024 (обновлено: 06:04 03.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерчь смотровая площадка утро карантин мост
Керчь смотровая площадка утро карантин мост - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Утром во вторник у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 06:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 78 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
 
Ситуация на дорогах КрымаТранспортКрымНовости КрымаКерчьТаманьКерченский проливЛогистикаОбществоКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области
09:11Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины
09:10Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму
08:36Курение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти
08:15Авария на сетях обесточила часть Ленинского района Крыма
07:59Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла
07:43Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
07:19Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя
06:48Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось
06:24Крымские морпехи остановили колонну ВСУ в Курской области
06:03Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
23:27На Украине уволен глава "Укрэнерго"
22:55Главное за день: 2 сентября
22:14Главные новости Крыма: 2 сентября
21:36Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани
21:05Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовываться
20:46Показать Западу "Кузькину мать" - идет ли Турция в БРИКС и зачем
20:41Финдиректор Российского футбольного союза погиб при крушении вертолета
Лента новостейМолния