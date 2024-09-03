Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу
Актуальные данные о ситуации на подъездах к Крымскому мосту во вторник утром
06:03 03.09.2024 (обновлено: 06:04 03.09.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерчь смотровая площадка утро карантин мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Утром во вторник у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 06:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 78 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
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