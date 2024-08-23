https://crimea.ria.ru/20240823/krymskiy-most-zakryt-dlya-dvizheniya-avtotransporta-1139822374.html

Крымский мост снова закрыт для движения автотранспорта

Крымский мост снова закрыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Крымский мост снова закрыт для движения автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T13:19

2024-08-23T13:19

2024-08-23T13:21

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.23 августа Крымский мост закрывали с 13.05 до 13.12.Проезд автотранспорта по мостовому переходу время от времени приостанавливают в целях безопасности. Власти Крыма обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив – стратегический объект и его безопасность уделяется первостепенное внимание.Нередко в это же время в Севастополе звучит сигнал воздушной опасности. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт города также приостанавливает движение.В связи с временной остановкой движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами автомобилей иногда собираются очереди, о чем также сообщается оперативно в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, новости крыма