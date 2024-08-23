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Крымский мост снова закрыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Крымский мост снова закрыт для движения автотранспорта
Крымский мост снова закрыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Крымский мост снова закрыт для движения автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T13:19
2024-08-23T13:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.23 августа Крымский мост закрывали с 13.05 до 13.12.Проезд автотранспорта по мостовому переходу время от времени приостанавливают в целях безопасности. Власти Крыма обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив – стратегический объект и его безопасность уделяется первостепенное внимание.Нередко в это же время в Севастополе звучит сигнал воздушной опасности. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт города также приостанавливает движение.В связи с временной остановкой движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами автомобилей иногда собираются очереди, о чем также сообщается оперативно в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, новости крыма
Крымский мост снова закрыт для движения автотранспорта

Крымский мост закрыли

13:19 23.08.2024 (обновлено: 13:21 23.08.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – предупреждают в сообщении.
23 августа Крымский мост закрывали с 13.05 до 13.12.
Проезд автотранспорта по мостовому переходу время от времени приостанавливают в целях безопасности. Власти Крыма обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив – стратегический объект и его безопасность уделяется первостепенное внимание.
Нередко в это же время в Севастополе звучит сигнал воздушной опасности. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт города также приостанавливает движение.
В связи с временной остановкой движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами автомобилей иногда собираются очереди, о чем также сообщается оперативно в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.
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