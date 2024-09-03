Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240903/krymskiy-most-seychas-ochered-so-storony-tamani-vyrosla-v-tri-raza-1140078606.html
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза
Во вторник к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 270 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T09:26
2024-09-03T09:27
крым
новости крыма
керчь
тамань
логистика
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129957511_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_90f8eccfa8e1f7db4a3d3e8382974092.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Во вторник к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 270 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 8:00 перед пунктом досмотра со стороны Тамани находилось 75 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129957511_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_686703eedda7c555779a89f61d71c98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла в три раза

09:26 03.09.2024 (обновлено: 09:27 03.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Во вторник к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 270 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств. Время ожидание около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 перед пунктом досмотра со стороны Тамани находилось 75 автомобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
 
КрымНовости КрымаКерчьТаманьЛогистикаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град
12:13Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц
11:50Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье
11:25Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно
11:16Россия увеличит квоты для студентов из Монголии – Путин
11:09Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения
10:52ВТБ: начался важный этап интеграции РНКБ
10:48В Симферополе прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
10:33Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро
10:11Суд вынес приговор участнику попытки высадки десанта ВСУ в Крыму
09:50Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям – Путин
09:26Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза
09:17ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области
09:11Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины
09:10Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму
08:36Курение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти
08:15Авария на сетях обесточила часть Ленинского района Крыма
07:59Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла
07:43Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
07:19Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя
Лента новостейМолния