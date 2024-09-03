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Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза
Во вторник к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 270 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T09:26
2024-09-03T09:26
2024-09-03T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Во вторник к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 270 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 8:00 перед пунктом досмотра со стороны Тамани находилось 75 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла в три раза
09:26 03.09.2024 (обновлено: 09:27 03.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Во вторник к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 270 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств. Время ожидание около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8:00 перед пунктом досмотра со стороны Тамани находилось 75 автомобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности
. Мост периодически перекрывают
в целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников
на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности
и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
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