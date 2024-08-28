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Главные новости Крыма: 28 августа

Главные новости Крыма: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Главные новости Крыма: 28 августа

Крым готов к самым масштабным выборам. В республике назначен новый министр топлива и энергетики. Крупный пожар под Феодосией локализован, названа его причина... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T22:42

2024-08-28T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Крым готов к самым масштабным выборам. В республике назначен новый министр топлива и энергетики. Крупный пожар под Феодосией локализован, названа его причина. Здравницы Евпатории загружены на 100% и уже открыто бронирование на октябрь. Жара помогла аграриям получить высокий урожай миндаля.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымГотовность Крыма к выборамВыборы в парламент республики и представительные органы муниципальных образований пройдут 6-8 сентября. Избирательные комиссии всех уровней в Крыму полностью готовы к их проведению. Это самые большие выборы, которые проводятся в республике. В этом году в Крыму проходит 265 избирательных кампаний. Выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов пройдут в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.Новый министр топлива и энергетикиАлександр Харламов назначен новым министром топлива и энергетики Крыма. По словам главы республики Сергея Аксенова, перед новым руководством Минэнерго РК стоят стратегические задачи по координации строительства сетей газоснабжения, обеспечения бесперебойного энергоснабжения и по другим направлениям развития топливно-энергетического комплекса республики.Причина масштабного пожара под ФеодосиейНеосторожное обращение с огнем, а именно разведение открытого огня в лесном массиве стало причиной лесного пожара на массиве Тепе-Оба под Феодосией, который вспыхнул в воскресенье вечером. Сотрудниками органов внутренних дел рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара. Пожар локализован на площади 150 гектаров.Загруженность здравниц ЕвпаторииМинистерство здравоохранения Крыма сообщает о загрузке здравниц в Евпатории на 100%. И уже идет бронирование на октябрь. Принимают в них пациентов из всех регионов России по программам ОМС. В одной из здравниц, например, находятся пациенты из Владивостока, Астрахани, Петропавловска. В штате узкие специалисты – эндокринологи, ортопеды, неврологи, гинекологи, урологи, функционалисты.Урожай миндаля в КрымуГлава международной ассоциации ореховодов, руководитель предприятия в Черноморском районе, Роман Фурсенко рассказал, что в этом году урожай увеличился как минимум в три раза, планируется собрать порядка 50 тонн миндаля. Почти все его миндальные сады заложены не без помощи государства: в разное время были получены субсидии на закладку и на уход. В этом году цветение миндаля прошло успешно. Это засухоустойчивая культура, поэтому засуху нынешнего года миндаль перенес хорошо. И по вкусовым качествам он отличный.

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