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Главное за день: 27 августа

Главное за день: 27 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Главное за день: 27 августа

В Киеве сделали новое заявление о завершении конфликта с РФ. Запад стоит за терактами против морской российской инфраструктуры. При попадании в реактор Курской... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T22:38

2024-08-27T22:38

2024-08-27T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Киеве сделали новое заявление о завершении конфликта с РФ. Запад стоит за терактами против морской российской инфраструктуры. При попадании в реактор Курской АЭС будет ядерный инцидент с выбросом радиации, заявили в МАГАТЭ. За арестом основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. В Курской области Киев потерял уже почти семь тысяч солдат. Российские войска освободили Орловку в Донбассе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымКогда закончится конфликт на УкраинеКонфликт на Украине завершится с помощью переговоров, - такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона.Также во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обсуждение возможности применения ВСУ ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории игрой с огнем."Мы давно слышим эти спекуляции... Игра с огнем, а они как дети малые, со спичками балуются. Это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране", – сказал он по итогам встречи с главой МИД Йемена.Запад организует терактыИностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.Возможность ядерного инцидентаНа Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции, и в случае воздействия на его активную зону произойдет ядерный инцидент. Не исключено, что с выбросом радиации. Об этом, осмотрев объект, сказал журналистам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Реактор не имеет конструкционно специальной защиты, которой оснащены реакторы на других АЭС мира. Они защищены купольной структурой, которая в современном исполнении выдерживает удар самолета. Реакторный зал на Курской АЭС имеет форму обычного здания и построен по обычным строительным технологиям", – сказал Гросси.В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность, уточнил он.Кому нужен арест ДуроваЗа арестом создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Таким образом США стремятся приобрести контроль над этой платформой, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин."Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль", - написал Володин в своем Telegram-канале.Армия России бьет врагаБойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ.За все время боев на территории РФ в Курской области ВСУ потеряли уже более 6600 военнослужащих, 73 танка и несколько десятков единиц боевой техники."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS", - говорится в сообщении Минобороны.Суммарные суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 2145 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника.

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https://crimea.ria.ru/20240827/belousov-poruchil-obespechit-boytsov-v-prigraniche-svyazyu-i-bronetekhnikoy-1139919740.html

https://crimea.ria.ru/20240827/zapad-usilil-popytki-raskolot-rossiyskoe-obschestvo---shoygu-1139922666.html

https://crimea.ria.ru/20240827/pochemu-arest-durova-ne-svyazan-s-vyborami-v-ssha--mnenie-1139911473.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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