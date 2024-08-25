https://crimea.ria.ru/20240825/kakoe-nakazanie-dlya-detey-mozhet-byt-opasno-dlya-zdorovya-i-dazhe-zhizni-1139812085.html

Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизни

Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизни - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизни

В качестве наказания за проступки детей во многих семьях родители забирают у несовершеннолетних телефон – этого ни в коем случае нельзя делать, особенно если... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T21:15

2024-08-25T21:15

2024-08-25T21:15

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В качестве наказания за проступки детей во многих семьях родители забирают у несовершеннолетних телефон – этого ни в коем случае нельзя делать, особенно если речь идет о подростках. Такое мнение на конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказала старшая направления Школа "ЛизаАлерт" Юлия Гук. Ее слова подтвердили статистикой коллеги-поисковики.По словам старшей направления "Обучение" отряда "ЛизаАлерт" Юлии Бабиной, заявки о пропаже людей в Крыму в основном касаются подростков.На статистику пропаж подростков влияет и время года, добавил региональный представитель отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и Севастополе Иван Зуянов. Летом таких случаев больше, потому что вместе с каникулами оно, как кажется детям, дарит им больше свободы."Кто-то решил на море поехать отдохнуть, пойти в горы погулять, просто заигрался", – пояснил он.По его словам, только с июля по август поисковики в Крыму нашли по заявкам полсотни детей, и это рекордные показатели.Если дети в возрасте до 10 лет теряются по незнанию и из-за нескоординированных действий с родителями, например, в случае, когда ребенок садится не на тот автобус по дороге из школы, то подростки могут намеренно не выходить на связь, говорит Юлия Гук."Мы всегда, когда с подростками общаемся, говорим о том, что, если вы хотите задержаться где-то, переночевать у друга – ставьте в известность своих законных представителей. Это не контроль с их стороны за вами. Это ваша безопасность и их забота в первую очередь", – сказала Гук.По ее словам, для профилактики детских пропаж очень важны разъяснительные беседы не только с детьми, но и с родителями, многие их которых не знают, как правильно действовать в тех или иных ситуациях. Для этого важно проводить встречи поисковиков на родительских собраниях в школах, считает Гук.Так, например, "во многих семьях в качестве наказания за провинность у ребенка забирают мобильный телефон, чтобы он не смотрел видео – мультики, еще что-то", а делать этого нельзя, отметила она."Никогда не наказывайте ребенка телефоном! В период наказания, выходя на улицу, он оказывается без телефона. Дальше мы получаем ситуацию, когда ребенок в установленное время не вернулся, а средств связи нет. Дайте ему простой телефон, без сенсорного экрана, но чтобы без средств связи ребенок на улице не оставался", – рекомендует Гук.Читайте также на РИА Новости Крым:Найти и найтись: пункты помощи потерявшимся организовывают в Крыму Почему летом в Крыму теряется больше людей и как их ищут В крымском лесу почти 10 часов искали 96-летнего грибника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, лизаалерт, безопасность, общество, новости, мнения