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Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизни
Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизни - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизни
В качестве наказания за проступки детей во многих семьях родители забирают у несовершеннолетних телефон – этого ни в коем случае нельзя делать, особенно если... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T21:15
2024-08-25T21:15
2024-08-25T21:15
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В качестве наказания за проступки детей во многих семьях родители забирают у несовершеннолетних телефон – этого ни в коем случае нельзя делать, особенно если речь идет о подростках. Такое мнение на конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказала старшая направления Школа "ЛизаАлерт" Юлия Гук. Ее слова подтвердили статистикой коллеги-поисковики.По словам старшей направления "Обучение" отряда "ЛизаАлерт" Юлии Бабиной, заявки о пропаже людей в Крыму в основном касаются подростков.На статистику пропаж подростков влияет и время года, добавил региональный представитель отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и Севастополе Иван Зуянов. Летом таких случаев больше, потому что вместе с каникулами оно, как кажется детям, дарит им больше свободы."Кто-то решил на море поехать отдохнуть, пойти в горы погулять, просто заигрался", – пояснил он.По его словам, только с июля по август поисковики в Крыму нашли по заявкам полсотни детей, и это рекордные показатели.Если дети в возрасте до 10 лет теряются по незнанию и из-за нескоординированных действий с родителями, например, в случае, когда ребенок садится не на тот автобус по дороге из школы, то подростки могут намеренно не выходить на связь, говорит Юлия Гук."Мы всегда, когда с подростками общаемся, говорим о том, что, если вы хотите задержаться где-то, переночевать у друга – ставьте в известность своих законных представителей. Это не контроль с их стороны за вами. Это ваша безопасность и их забота в первую очередь", – сказала Гук.По ее словам, для профилактики детских пропаж очень важны разъяснительные беседы не только с детьми, но и с родителями, многие их которых не знают, как правильно действовать в тех или иных ситуациях. Для этого важно проводить встречи поисковиков на родительских собраниях в школах, считает Гук.Так, например, "во многих семьях в качестве наказания за провинность у ребенка забирают мобильный телефон, чтобы он не смотрел видео – мультики, еще что-то", а делать этого нельзя, отметила она."Никогда не наказывайте ребенка телефоном! В период наказания, выходя на улицу, он оказывается без телефона. Дальше мы получаем ситуацию, когда ребенок в установленное время не вернулся, а средств связи нет. Дайте ему простой телефон, без сенсорного экрана, но чтобы без средств связи ребенок на улице не оставался", – рекомендует Гук.Читайте также на РИА Новости Крым:Найти и найтись: пункты помощи потерявшимся организовывают в Крыму Почему летом в Крыму теряется больше людей и как их ищут В крымском лесу почти 10 часов искали 96-летнего грибника
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дети, лизаалерт, безопасность, общество, новости, мнения
Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизни
Не забирайте у ребенка мобильный телефон в качестве наказания – поисковики "ЛизаАлерт"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым.
В качестве наказания за проступки детей во многих семьях родители забирают у несовершеннолетних телефон – этого ни в коем случае нельзя делать, особенно если речь идет о подростках. Такое мнение на конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
высказала старшая направления Школа "ЛизаАлерт" Юлия Гук. Ее слова подтвердили статистикой коллеги-поисковики.
По словам старшей направления "Обучение" отряда "ЛизаАлерт" Юлии Бабиной, заявки о пропаже людей в Крыму в основном касаются подростков.
"Ребята уходят из дома, чувствуют самостоятельность, хотят как-то проявить себя или с родителями что-то не поделили. Подростковый возраст, лет с 10, у нас бывают и по 2-3 дня поиски. И каждый такой поиск – индивидуальная история, нет одной причины", – сказала Бабина.
На статистику пропаж подростков влияет и время года, добавил региональный представитель отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и Севастополе Иван Зуянов. Летом таких случаев больше, потому что вместе с каникулами оно, как кажется детям, дарит им больше свободы.
"Кто-то решил на море поехать отдохнуть, пойти в горы погулять, просто заигрался", – пояснил он.
По его словам, только с июля по август поисковики в Крыму нашли по заявкам полсотни детей, и это рекордные показатели.
Если дети в возрасте до 10 лет теряются по незнанию и из-за нескоординированных действий с родителями, например, в случае, когда ребенок садится не на тот автобус по дороге из школы, то подростки могут намеренно не выходить на связь, говорит Юлия Гук.
"Мы всегда, когда с подростками общаемся, говорим о том, что, если вы хотите задержаться где-то, переночевать у друга – ставьте в известность своих законных представителей. Это не контроль с их стороны за вами. Это ваша безопасность и их забота в первую очередь", – сказала Гук.
По ее словам, для профилактики детских пропаж очень важны разъяснительные беседы не только с детьми, но и с родителями, многие их которых не знают, как правильно действовать в тех или иных ситуациях. Для этого важно проводить встречи поисковиков на родительских собраниях в школах, считает Гук.
Так, например, "во многих семьях в качестве наказания за провинность у ребенка забирают мобильный телефон, чтобы он не смотрел видео – мультики, еще что-то", а делать этого нельзя, отметила она.
"Никогда не наказывайте ребенка телефоном! В период наказания, выходя на улицу, он оказывается без телефона. Дальше мы получаем ситуацию, когда ребенок в установленное время не вернулся, а средств связи нет. Дайте ему простой телефон, без сенсорного экрана, но чтобы без средств связи ребенок на улице не оставался", – рекомендует Гук.
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