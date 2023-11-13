https://crimea.ria.ru/20231113/v-krymskom-lesu-pochti-10-chasov-iskali-96-letnego-gribnika-1132754241.html

В крымском лесу почти 10 часов искали 96-летнего грибника

В крымском лесу почти 10 часов искали 96-летнего грибника - РИА Новости Крым, 13.11.2023

В крымском лесу почти 10 часов искали 96-летнего грибника

Пожилого жителя Бахчисарайского района почти 10 часов искали в лесу. Мужчина отправился за грибами, но после наступления темноты заблудился. Подробности... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T12:47

2023-11-13T12:47

2023-11-13T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Пожилого жителя Бахчисарайского района почти 10 часов искали в лесу. Мужчина отправился за грибами, но после наступления темноты заблудился. Подробности поисково-спасательной операции рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым и в поисковом отряде “ЛизаАлерт Крым”.Как пояснили в МЧС, сообщение о том, что 96-летний местный житель потерялся в лесу, поступило оперативному дежурному в 18:55 в пятницу. Родственники сообщили, что мужчина отправился за грибами, но после наступления темноты, очевидно, заблудился.На поиски выдвинулась дежурная смена Бахчисарайского отряда “КРЫМ-СПАС”. Вместе с ними к поискам приступили и поисковики отряда “ЛизаАлерт”, которым родственники также сообщили о пропаже дедушки.Семья потерявшегося объяснила, что их старший родственник пошел за грибами знакомым маршрутом и с телефоном, но дозвониться до него не получается. В отряде приняли решение сразу же приступить к активным поискам, приняв во внимание погодные условия, местность и возраст потерявшегося.По информации отряда “ЛизаАлерт”, через некоторое время специалисту направления “Лес на связи” удалось дозвониться до мужчины. Его подробно расспросили о маршруте, которым он шел засветло. Благодаря полученным от мужчины сведениям удалось сузить квадрат поиска и сконцентрировать усилия на меньшем участке, однако оставались и другие сложности.Медицинская помощь найденному не потребовалась. Сотрудникам отряда “КРЫМ-СПАС” удалось подъехать максимально близко к месту обнаружения мужчины.“На служебном автомобиле его доставили в населенный пункт и передали родственникам. Вся поисково-спасательная операция длилась около 10 часов”, - отметили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиЗастрял и не подавал звуков: в Сочи из пещеры спасли спелеологаТравмировался на Арбузе: в горах под Судаком спасли туриста

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крым-спас", происшествия, мчс крыма, новости крыма, новости, общество, лизаалерт