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В крымском лесу почти 10 часов искали 96-летнего грибника - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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В крымском лесу почти 10 часов искали 96-летнего грибника
В крымском лесу почти 10 часов искали 96-летнего грибника - РИА Новости Крым, 13.11.2023
В крымском лесу почти 10 часов искали 96-летнего грибника
Пожилого жителя Бахчисарайского района почти 10 часов искали в лесу. Мужчина отправился за грибами, но после наступления темноты заблудился. Подробности... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T12:47
2023-11-13T12:48
"крым-спас"
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Пожилого жителя Бахчисарайского района почти 10 часов искали в лесу. Мужчина отправился за грибами, но после наступления темноты заблудился. Подробности поисково-спасательной операции рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым и в поисковом отряде “ЛизаАлерт Крым”.Как пояснили в МЧС, сообщение о том, что 96-летний местный житель потерялся в лесу, поступило оперативному дежурному в 18:55 в пятницу. Родственники сообщили, что мужчина отправился за грибами, но после наступления темноты, очевидно, заблудился.На поиски выдвинулась дежурная смена Бахчисарайского отряда “КРЫМ-СПАС”. Вместе с ними к поискам приступили и поисковики отряда “ЛизаАлерт”, которым родственники также сообщили о пропаже дедушки.Семья потерявшегося объяснила, что их старший родственник пошел за грибами знакомым маршрутом и с телефоном, но дозвониться до него не получается. В отряде приняли решение сразу же приступить к активным поискам, приняв во внимание погодные условия, местность и возраст потерявшегося.По информации отряда “ЛизаАлерт”, через некоторое время специалисту направления “Лес на связи” удалось дозвониться до мужчины. Его подробно расспросили о маршруте, которым он шел засветло. Благодаря полученным от мужчины сведениям удалось сузить квадрат поиска и сконцентрировать усилия на меньшем участке, однако оставались и другие сложности.Медицинская помощь найденному не потребовалась. Сотрудникам отряда “КРЫМ-СПАС” удалось подъехать максимально близко к месту обнаружения мужчины.“На служебном автомобиле его доставили в населенный пункт и передали родственникам. Вся поисково-спасательная операция длилась около 10 часов”, - отметили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиЗастрял и не подавал звуков: в Сочи из пещеры спасли спелеологаТравмировался на Арбузе: в горах под Судаком спасли туриста
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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"крым-спас", происшествия, мчс крыма, новости крыма, новости, общество, лизаалерт
В крымском лесу почти 10 часов искали 96-летнего грибника

96-летний грибник заблудился в крымском лесу и был найден спасателями через 10 часов

12:47 13.11.2023 (обновлено: 12:48 13.11.2023)
 
© Пресс-служба МЧС РК96-летнего грибника нашли после десятичасовых поисков
96-летнего грибника нашли после десятичасовых поисков
© Пресс-служба МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Пожилого жителя Бахчисарайского района почти 10 часов искали в лесу. Мужчина отправился за грибами, но после наступления темноты заблудился. Подробности поисково-спасательной операции рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым и в поисковом отряде “ЛизаАлерт Крым”.
Как пояснили в МЧС, сообщение о том, что 96-летний местный житель потерялся в лесу, поступило оперативному дежурному в 18:55 в пятницу. Родственники сообщили, что мужчина отправился за грибами, но после наступления темноты, очевидно, заблудился.
На поиски выдвинулась дежурная смена Бахчисарайского отряда “КРЫМ-СПАС”. Вместе с ними к поискам приступили и поисковики отряда “ЛизаАлерт”, которым родственники также сообщили о пропаже дедушки.
Семья потерявшегося объяснила, что их старший родственник пошел за грибами знакомым маршрутом и с телефоном, но дозвониться до него не получается. В отряде приняли решение сразу же приступить к активным поискам, приняв во внимание погодные условия, местность и возраст потерявшегося.
По информации отряда “ЛизаАлерт”, через некоторое время специалисту направления “Лес на связи” удалось дозвониться до мужчины. Его подробно расспросили о маршруте, которым он шел засветло. Благодаря полученным от мужчины сведениям удалось сузить квадрат поиска и сконцентрировать усилия на меньшем участке, однако оставались и другие сложности.

“Сложная горно-лесная местность вносит свои коррективы в поиск. Звук в горах распространяется очень специфически, и не сразу понятно, откуда он идет. Долгих три часа ребята пытаются понять, где находится Александр Михайлович, и наконец он найден! Жив, уставший, замерзший, но найден”, - поделились поисковики отряда.

Медицинская помощь найденному не потребовалась. Сотрудникам отряда “КРЫМ-СПАС” удалось подъехать максимально близко к месту обнаружения мужчины.
“На служебном автомобиле его доставили в населенный пункт и передали родственникам. Вся поисково-спасательная операция длилась около 10 часов”, - отметили в МЧС.
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"КРЫМ-СПАС"ПроисшествияМЧС КрымаНовости КрымаНовостиОбществоЛизаАлерт
 
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