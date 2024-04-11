https://crimea.ria.ru/20240411/nayti-i-naytis-punkty-pomoschi-poteryavshimsya-organizovyvayut-v-krymu-1136493220.html

Найти и найтись: пункты помощи потерявшимся организовывают в Крыму

Найти и найтись: пункты помощи потерявшимся организовывают в Крыму - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Найти и найтись: пункты помощи потерявшимся организовывают в Крыму

В Крыму при поддержке крымского бизнеса стартует проект "Территория заботы", который поможет оперативно оказать помощь потерявшимся и дезориентированным людям... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-11T19:53

2024-04-11T19:53

2024-04-12T17:31

лизаалерт

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иван зуянов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму при поддержке крымского бизнеса стартует проект "Территория заботы", который поможет оперативно оказать помощь потерявшимся и дезориентированным людям. Уже на следующей неделе маркированные безопасные места появятся на территории Республики Крым.По словам руководителя проекта "Территория заботы", представителя отряда "ЛизаАлерт" Ивана Зуянова, к сожалению, по статистике число людей молодого возраста, теряющих память, увеличивается."Люди с потерей памяти – это порядка 80 процентов от всех заявок на поиск. Проект "Территория заботы" направлен на то, чтобы сократить время на поиск людей, и чтобы те, кто увидит потерявшегося человека, могли привести его в такое место, где он будет находиться в безопасности до приезда родственников и специальных служб либо добровольцев поисково-спасательного отряда", - рассказал он в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Как уточнил Иван, проект рассчитан также на потерявшихся детей и даже дезориентированных туристов.По его словам, площадки "Территория заботы" будут расположены на территории тех или иных общественных пространств, будь то магазин или офис, лишь бы они соответствовали определенным условиям: находились на первом этаже и на "первой линии". Также необходимо, чтобы у них был отдельный вход. Такие "территории заботы" будут маркированы специальным логотипом.Персонал, работающий в этих офисах или магазинах, заведениях общественного питания в обязательном порядке пройдет обучение по определенному алгоритму, который уже применяется поисковой организацией. Людей обучат, как узнать дезориентированного человека, какие вопросы ему задать, а также что делать с таким человеком, если его привели в пункт.Если первые точки "Территории заботы" готовы будут открыться в Крыму на следующей неделе, то телефон "горячей линии" для нашедших потерявшихся или их родственников, уже работает по номеру +7978-560-60-60.В проект уже включились представители крымского бизнеса. Первые пять точек готовы открыться в офисах мобильного оператора "Волна". Всего же по Крыму можно задействовать порядка 80 точек, которые откроются в этом и следующем году, рассказал генеральный директор ООО "КТК Телеком" Александр Пахно.Если точки мобильного оператора будут работать преимущественно в дневное время, то рестораны сети быстрого питания "ЕТТИ" открыты 24 часа 7 дней в неделю."Когда Иван пришел к нам с такой интересной идеей, мы были только "за". Мы находимся в разных городах и открыты под любые начинания, особенно те, которые касаются людей, мы очень социально направлены. На данный момент можем запустить по Крыму и Севастополю 25 пунктов. Я думаю, что покрытие неплохое, если учитывать и те точки, которые уже готовы предоставить наши партнеры из "Волны". А дальше больше", – уверена директор по маркетингу и рекламе сети ресторанов быстрого питания "ЕТТИ" Александра Руденко.К участию в новом проекте открыта и сеть АЗС компании группы "Грифон"."Мы находимся по все территории Крымского полуострова и даже немного за его пределами. В лице директора нашей компании Александра Слухаевского будем оказывать в дельнейшем помощь, какую только сможем. Это в том числе сплачивает коллектив и дает возможность каждому проявить себя, свою человечность и открытость обществу. Мы на свих площадках – АЗС можем размещать эти пункты, устанавливать логотипы, чтобы помочь потерявшемся", - в свою очередь сказала начальник отдела кадров сети заправочных станций "Грифон" Елена Талзовская.По ее словам, на территории Крыма в настоящий момент размещены 46 заправок, которые находятся в том числе в удаленных районах, небольших селах.Следует отметить, что все три компании – представители крымского бизнеса - уже активно работают с поисковым отрядом "ЛизаАлерт" и помогают им с топливом для поисковых автомобилей, мобильной связью, а также предоставляют программы лояльности для волонтеров.Как рассказал Иван Зуянов, следующим совместным шагом поискового отряда и представителей бизнеса станет распространение с помощью точек "Территории заботы" специальных браслетов безопасности с информацией об их обладателях. Эти браслеты предполагается раздавать людям, страдающим потерей памяти. По этим браслетам представители полиции, скорой помощи и других служб смогут понять, что перед ними находится человек, который потенциально может попасть в сложную жизненную ситуацию.Всего за пять лет волонтеры крымского отделения добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" приняли участие в розыске почти трех тысяч без вести пропавших человек. Большинство потерпевших по статистике – люди преклонного возраста, страдающие потерей памяти.РекламаАвтономная некоммерческая организация "Центр поиска пропавших людей Республики Крым",ИНН 9110028140erid: 4CQwVszH9pWxHpp1qCi

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лизаалерт, территория заботы, крым, новости крыма, общество, безопасность, иван зуянов