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Почему летом в Крыму теряется больше людей и как их ищут - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Почему летом в Крыму теряется больше людей и как их ищут
Почему летом в Крыму теряется больше людей и как их ищут - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Почему летом в Крыму теряется больше людей и как их ищут
В Крыму за два месяца лета потерялось 148 человек, из них 48 детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал региональный представитель отряда... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T07:17
2024-08-01T07:17
радио "спутник в крыму"
дети
лизаалерт
иван зуянов
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за два месяца лета потерялось 148 человек, из них 48 детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал региональный представитель отряда "ЛизаАлерт" Иван Зуянов, комментируя статистику организации.По словам Зуянова, летом заявок о пропаже людей традиционно становится больше."Курортный сезон - горячая пора. И в том числе количество пропаж у нас увеличивается. Это связано с большим притоком людей в Крым. Сезон походов опять-таки: люди идут в горы, в лес. Накладывают отпечаток и каникулы, желание детей погулять. У пожилых людей в жару обостряются хронические заболевания, в том числе связанные с расстройством памяти", – рассказал Зуянов.Согласно статистике, пропаж больше там, где живет больше людей, говорит он. В Крыму это как правило такие крупные города, как Симферополь, Евпатория, Севастополь, Ялта.По словам Зуянова, с начала текущего года в организацию поступило почти 400 заявок о пропаже людей разных возрастов. И только за летний период, июнь и июль, их уже 148.Со взрослыми, в том числе пожилыми, не все так хорошо в части обнаружения, добавил он: есть те, поиск которых еще продолжается, есть и погибшие.По словам Зуянова, работать летом поисковикам, с одной стороны, легче "в том смысле, что ночи теплые, меньше риск переохлаждения" потерявшихся людей и, соответственно, больше шансов вернуть их домой живыми при обнаружении. С другой стороны, это трудная пора, "потому что летом многие крымчане усиленно работают, и время на то, чтобы ехать и искать, есть не у всех".Сейчас по всему Крыму, включая Севастополь, в отряде работает около 420 человек, сказал он. И здесь очень ждут всех неравнодушных, готовых помочь.Сколько детей теряются в Крыму и как их ищут &gt;&gt;Он также отметил, что с момента запуска в Крыму проекта "Территория заботы" весной текущего года количество мест, где оказывают помощь потерявшимся, продолжает расти. И сегодня ведутся очередные переговоры с сетевыми магазинами об открытии новых пунктов на базе их точек, сказал Зуянов. "Мы надеемся, что если таких точек по всему Крыму будет много в шаговой доступности, то они непременно окажутся полезными. И обучение персонала наших партнеров тоже не пройдет бесследно. Потому то мы учим не только пониманию того, что делать с дезориентированным человеком, но и планируем в будущем обучать первой помощи, что в наше время всегда пригодится", – поделился Зуянов.Алгоритм действий при пропаже близкого человекаПоисковик призывает обращаться в полицию незамедлительно, если есть основания полагать, что человек пропал. Правило трех суток тут не действует, подчеркивает он: "подать заявление можно непосредственно после пропажи и независимо от степени родства".По словам Зуянова, обращаться можно также и на горячую линию и сразу в отряд "ЛазаАлерт". При этом не скрывать никакой информации, в том числе той, которая может показаться нелицеприятной, касающейся внутренних дел семьи."Многие родители опасаются каких-то карательных мер со стороны опеки, осуждения соседей и так далее. Но на чаше весов бывает жизнь ребенка. Выбор очевиден", – заметил он.Также он рекомендует обязательно предоставлять актуальную фотографию и на время поиска оставаться в контакте с поисковиками.Что касается пожилых людей, имеющих проблемы с памятью и склонных теряться, Зуянов советует либо устанавливать в их телефоны приложение, отслеживающее местоположение. Либо, на случай если гаджет будет утерян, оставлять в карманах одежды стариков записочки с указанием контактов близких и родственников.Весной текущего года в организации сообщили, что в Крыму при поддержке крымского бизнеса стартует проект "Территория заботы" для помощь потерявшимся и дезориентированным людям – в разных регионах республики будут открыты соответствующие пункты помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:У трассы "Таврида" нашли пропавшего пожилого мужчину Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
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дети, лизаалерт, иван зуянов, крым, новости крыма, общество
Почему летом в Крыму теряется больше людей и как их ищут

В Крыму за два месяца лета потерялись 48 детей – все они найдены живыми

07:17 01.08.2024
 
"ЛизеАлерт"
ЛизеАлерт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за два месяца лета потерялось 148 человек, из них 48 детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал региональный представитель отряда "ЛизаАлерт" Иван Зуянов, комментируя статистику организации.
По словам Зуянова, летом заявок о пропаже людей традиционно становится больше.
"Курортный сезон - горячая пора. И в том числе количество пропаж у нас увеличивается. Это связано с большим притоком людей в Крым. Сезон походов опять-таки: люди идут в горы, в лес. Накладывают отпечаток и каникулы, желание детей погулять. У пожилых людей в жару обостряются хронические заболевания, в том числе связанные с расстройством памяти", – рассказал Зуянов.
Согласно статистике, пропаж больше там, где живет больше людей, говорит он. В Крыму это как правило такие крупные города, как Симферополь, Евпатория, Севастополь, Ялта.
По словам Зуянова, с начала текущего года в организацию поступило почти 400 заявок о пропаже людей разных возрастов. И только за летний период, июнь и июль, их уже 148.

"Из этого числа 48 заявок о пропаже несовершеннолетних. Все они найдены, все хорошо", – уточнил поисковик, отметив, что как правило, мальчишки в погоне за приключениями теряются чаще.

Со взрослыми, в том числе пожилыми, не все так хорошо в части обнаружения, добавил он: есть те, поиск которых еще продолжается, есть и погибшие.
По словам Зуянова, работать летом поисковикам, с одной стороны, легче "в том смысле, что ночи теплые, меньше риск переохлаждения" потерявшихся людей и, соответственно, больше шансов вернуть их домой живыми при обнаружении. С другой стороны, это трудная пора, "потому что летом многие крымчане усиленно работают, и время на то, чтобы ехать и искать, есть не у всех".
Сейчас по всему Крыму, включая Севастополь, в отряде работает около 420 человек, сказал он. И здесь очень ждут всех неравнодушных, готовых помочь.
"Людей нам всегда не хватает, и мы призываем приходить к нам и помогать. Всему научим. Для этого не нужно быть суперменом и даже не всегда обязательно выходить из дома. Имея телефон и интернет, можно прекрасно помогать искать людей", – поделился Зуянов.
Сколько детей теряются в Крыму и как их ищут >>
Он также отметил, что с момента запуска в Крыму проекта "Территория заботы" весной текущего года количество мест, где оказывают помощь потерявшимся, продолжает расти. И сегодня ведутся очередные переговоры с сетевыми магазинами об открытии новых пунктов на базе их точек, сказал Зуянов.
"Мы надеемся, что если таких точек по всему Крыму будет много в шаговой доступности, то они непременно окажутся полезными. И обучение персонала наших партнеров тоже не пройдет бесследно. Потому то мы учим не только пониманию того, что делать с дезориентированным человеком, но и планируем в будущем обучать первой помощи, что в наше время всегда пригодится", – поделился Зуянов.

Алгоритм действий при пропаже близкого человека

Поисковик призывает обращаться в полицию незамедлительно, если есть основания полагать, что человек пропал. Правило трех суток тут не действует, подчеркивает он: "подать заявление можно непосредственно после пропажи и независимо от степени родства".
"А что касается пропажи несовершеннолетних – 30 минут, и можно обращаться в полицию", – добавил он.
По словам Зуянова, обращаться можно также и на горячую линию и сразу в отряд "ЛазаАлерт". При этом не скрывать никакой информации, в том числе той, которая может показаться нелицеприятной, касающейся внутренних дел семьи.
"Многие родители опасаются каких-то карательных мер со стороны опеки, осуждения соседей и так далее. Но на чаше весов бывает жизнь ребенка. Выбор очевиден", – заметил он.
Также он рекомендует обязательно предоставлять актуальную фотографию и на время поиска оставаться в контакте с поисковиками.
Что касается пожилых людей, имеющих проблемы с памятью и склонных теряться, Зуянов советует либо устанавливать в их телефоны приложение, отслеживающее местоположение. Либо, на случай если гаджет будет утерян, оставлять в карманах одежды стариков записочки с указанием контактов близких и родственников.
"Многие решают искать сами, но это приводит к потере времени. Надо незамедлительно обращаться в полицию и к нам", – заключил он.
Весной текущего года в организации сообщили, что в Крыму при поддержке крымского бизнеса стартует проект "Территория заботы" для помощь потерявшимся и дезориентированным людям – в разных регионах республики будут открыты соответствующие пункты помощи.
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