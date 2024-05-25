Сколько детей теряются в Крыму и как их ищут
За шесть лет работы отряд "ЛизаАлерт" вернул домой 508 детей в Крыму и Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРебенок в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Полсотни детей пропали в Крыму и Севастополе с начала текущего года, к счастью, все они найдены живыми, однако так бывает не всегда.
О там, как часто пропадают юные крымчане, как предотвратить такую ситуацию и что делать, если она все же произошла, в Международный день пропавших детей РИА Новости Крым рассказал региональный представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Крыму и Севастополе Иван Зуянов.
Статистика исчезновений
"Крымский отряд "ЛизаАлерт" существует уже почти шесть лет – с августа 2018 года. За это время волонтеры приняли 564 заявки по несовершеннолетним. Найдены живыми 508, погибшими – десять", - приводит статистику Зуянов.
Разница в цифрах – это ложные заявки либо отказы в поиске, если в истории усматриваются семейные конфликты: ситуации, когда родители делят детей, дело суда и судебных приставов. Однако подавляющее большинство сигналов об исчезновении принимают в работу и здесь важна скорость. Уже в этом году, благодаря оперативной реакции, найдены и возвращены домой 45 несовершеннолетних жителей полуострова.
"За 2024 год зарегистрированы 50 заявок. Найдены живыми 45, ложных или отказов – пять. К счастью, погибших нет. И на данный момент по Крыму и Севастополю нет ненайденных несовершеннолетних", - продолжает представитель отряда.
Он отмечает, что дети теряются в разном возрасте: если речь не идет о криминале, самые маленькие могут заиграться и потеряться, а подростки способны посчитать себя слишком самостоятельными и уйти без предупреждения по каким-то своим делам либо из-за конфликтов с родителями.
"Сейчас на носу выпускные экзамены у учеников 9 и 11 классов – это стрессовая ситуация, которая тоже может спровоцировать уход. Поэтому родителям следует обратить на своих детей особенное внимание", - рекомендует эксперт.
"Я вас не знаю"
"Пропавшего без телефона намного сложнее искать. Поэтому никогда не забирайте мобильные телефоны", - это самый первый совет родителям, который дает представитель отряда.
Второе правило: всегда оставаться на связи и отвечать на звонки с незнакомых номеров и на звонки с номера вашего ребенка. Если школьник просит встретить его с занятий, сделать это следует обязательно: возможно, он что-то чувствует, и, может быть, существует реальная опасность, о которой в этот момент он не может сказать вслух. Особенно актуально правило в случаях, когда раньше таких просьб не поступало.
"Нужно выбрать постоянный безопасный, освещенный, людный маршрут, где в случае опасности он может обратиться за помощью к прохожим. Следует объяснить, что сокращать путь через пустыри, стройки, перелески нельзя", - приводит третье правило Зуянов.
Кроме того, он советует установить в детский телефон приложения, которые будут отслеживать местонахождения ребенка, а также научить сыновей и дочек не стесняться громко кричать на улице в случае опасности.
"Если незнакомый взрослый пытается его куда-то утащить крики "Спасите-помогите" уже не работают. Нужно кричать "Я вас не знаю, не трогайте меня". Эта фраза привлекает внимание взрослых", - акцентирует волонтер.
Что делать, если ребенок потерялся
"Самое первое – заявление в полицию. Даже задержка 20-30 минут является основанием. Трое суток – это миф. Заявление о пропаже человека обязаны принять у любого вне зависимости от степени родства и непосредственно по факту установления пропажи", - говорит Зуянов.
Если в отделении полиции отказываются принимать заявление, сообщить о факте нарушения нужно по номеру 112 или в прокуратуру. Как только заявление принято, необходимо звонить на телефон горячей линии отряда "ЛизаАлерт" по номеру 8 800 700 54 52.
"Вам перезвонят наши ребята, выяснят всю необходимую информацию. Некоторые вопросы, которые будут задавать, могут показаться странными, но все они наработаны опытом. Не нужно бояться, нужно откровенно отвечать", - настаивает собеседник агентства.
При этом он подчеркивает: ответить на вопросы поисковиков максимально информативно могут только те родители, которые постоянно интересуются жизнью своего ребенка. Это еще одно важное правило – уделять внимание всегда, а не только в момент беды.
"И еще одно: размещать самостоятельно информацию о пропаже и контактные телефоны в интернете нельзя. Во-первых, это лазейка для мошенников. Во-вторых, мы всегда размещаем посты только от своего имени. У нас ребята обучены и вся информация обрабатывается. В противном случае многое будет теряться: родители подумали, что это не важно, нам не сказали, а это оказался ключевой свидетель", - поясняет он.
Школа "ЛизаАлерт" и волонтерская работа
Всем этим и многим другим правилам обучают специалист школы "ЛизаАлерт": по заявкам детских образовательных учреждений инструкторы могут организовать специальные занятия в школах и колледжах.
"Обратиться можно на телефон нашей горячей линии. Учащимся расскажут подробнее о том, что делать, чтобы не потеряться и что делать, если это случилось", - информирует Зуянов.
Он также обращается ко всем неравнодушным с просьбой присоединяться к волонтерам и принимать участие в поиске пропавших людей. Сделать это может каждый, обладать какими-то особенными навыками вовсе не обязательно, достаточно связаться с отрядом или заполнить специальную анкету на сайте.
"У нас есть много направлений. Кроме походных мероприятий, есть и работа, связанная с приемом телефонных звонков, поиском через интернет. Главное – искреннее желание, мы найдем применение всем", - обещает представитель отряда.
Международный день пропавших детей ежегодно отмечается во всем мире 25 мая. Это день скорби по детям, которых не удалось спасти или тем, кого не нашли. Это день надежды, что в будущем взрослые смогут сделать все, чтобы дети никогда не пропадали. Символом памятной даты является незабудка.
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