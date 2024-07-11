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У трассы "Таврида" нашли пропавшего пожилого мужчину - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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У трассы "Таврида" нашли пропавшего пожилого мужчину
У трассы "Таврида" нашли пропавшего пожилого мужчину - РИА Новости Крым, 11.07.2024
У трассы "Таврида" нашли пропавшего пожилого мужчину
В Крыму сотрудники МЧС в ходе поисково-спасательных работ обнаружили у трассы "Таврида" пропавшего ранее из дома пожилого мужчину. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T11:41
2024-07-11T11:41
мчс крыма
бахчисарай
трасса таврида
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС в ходе поисково-спасательных работ обнаружили у трассы "Таврида" пропавшего ранее из дома пожилого мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Информация о том, что пожилой человек ушел из дома и за сутки так и не вернулся, поступило оперативному дежурному накануне вечером, 10 июля.В предположительный район поисково-спасательных работ выехала дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда из четырех человек. Обследовав в течение часа около двух квадратных километров сложного рельефа местности, сотрудники МЧС нашли пострадавшего у трассы.На носилках его транспортировали к автомобилю родственника. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, уточнили в МЧС.11 июля в МЧС Севастополя рассказали, как спасли туристку со сломанной ногой в районе дикого пляжа на мысе Фиолент под Севастополем. Читайте также на РИА Новости Крым:Пыталась покончить с собой: в Красноперекопске спасли девушку Упала в колодец: в Симферополе спасли женщину Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста
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РИА Новости Крым
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96
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мчс крыма, бахчисарай, трасса таврида, происшествия, общество, крым, новости крыма
У трассы "Таврида" нашли пропавшего пожилого мужчину

У трассы "Таврида" в Крыму нашли пропавшего из дома пожилого мужчину

11:41 11.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС Крым-спас
МЧС Крым-спас - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС в ходе поисково-спасательных работ обнаружили у трассы "Таврида" пропавшего ранее из дома пожилого мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Информация о том, что пожилой человек ушел из дома и за сутки так и не вернулся, поступило оперативному дежурному накануне вечером, 10 июля.
В предположительный район поисково-спасательных работ выехала дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда из четырех человек. Обследовав в течение часа около двух квадратных километров сложного рельефа местности, сотрудники МЧС нашли пострадавшего у трассы.
"Мужчина был обнаружен с признаками обезвоживания возле водоотвода автодороги "Таврида" в районе "Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия", – рассказали в ведомстве.
На носилках его транспортировали к автомобилю родственника. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, уточнили в МЧС.
11 июля в МЧС Севастополя рассказали, как спасли туристку со сломанной ногой в районе дикого пляжа на мысе Фиолент под Севастополем.
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МЧС КрымаБахчисарайТрасса ТавридаПроисшествияОбществоКрымНовости Крыма
 
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