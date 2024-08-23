https://crimea.ria.ru/20240823/esche-dve-tysyachi-chelovek-pokinuli-prigraniche-kurskoy-oblasti--mchs-1139826211.html

Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС

Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС

Приграничные районы Курской области за последние два дня покинули еще около двух тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T15:25

2024-08-23T15:25

2024-08-23T15:25

курская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

обстрелы курской области

ситуация в курской области после нападения всу

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Приграничные районы Курской области за последние два дня покинули еще около двух тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Накануне врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. По его словам, на сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.В другие регионы вывезено 3430 жителей области.По данным МЧС, в регион ожидается прибытие еще восьми гуманитарных колонн. Всего в Курскую область доставлено свыше 2,7 тысяч тонн гуманитарной помощи.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымВ зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области

https://crimea.ria.ru/20240822/postradavshim-v-kurskoy-oblasti-avtomaticheski-vyplatyat-po-15-tysyach-rubley-1139802494.html

https://crimea.ria.ru/20240822/kabmin-vydelil-esche-11-mlrd-rubley-na-novoe-zhile-zhitelyam-kurskoy-oblasti-1139804247.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, общество, новости