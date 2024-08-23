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Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС
Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС
Приграничные районы Курской области за последние два дня покинули еще около двух тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T15:25
2024-08-23T15:25
курская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Приграничные районы Курской области за последние два дня покинули еще около двух тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Накануне врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. По его словам, на сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.В другие регионы вывезено 3430 жителей области.По данным МЧС, в регион ожидается прибытие еще восьми гуманитарных колонн. Всего в Курскую область доставлено свыше 2,7 тысяч тонн гуманитарной помощи.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымВ зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области
https://crimea.ria.ru/20240822/postradavshim-v-kurskoy-oblasti-avtomaticheski-vyplatyat-po-15-tysyach-rubley-1139802494.html
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РИА Новости Крым
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курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, общество, новости
Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС

Приграничные районы Курской области за два дня покинули около 2 тысяч человек - МЧС

15:25 23.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПалаточный пункт временного размещения МЧС России в Курске
Палаточный пункт временного размещения МЧС России в Курске - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Приграничные районы Курской области за последние два дня покинули еще около двух тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"За прошедшие два дня эвакуированы порядка двух тысяч курян. В 28 регионах на базе 192 пунктов временного размещения поселены более 10 тысяч человек, в том числе порядка трех тысяч детей", - говорится в сообщении.
Накануне врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. По его словам, на сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.
В другие регионы вывезено 3430 жителей области.
По данным МЧС, в регион ожидается прибытие еще восьми гуманитарных колонн. Всего в Курскую область доставлено свыше 2,7 тысяч тонн гуманитарной помощи.
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6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".
Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.
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Курская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Обстрелы Курской областиСитуация в Курской области после нападения ВСУОбществоНовости
 
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