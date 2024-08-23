Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС
Приграничные районы Курской области за два дня покинули около 2 тысяч человек - МЧС
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПалаточный пункт временного размещения МЧС России в Курске
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Приграничные районы Курской области за последние два дня покинули еще около двух тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"За прошедшие два дня эвакуированы порядка двух тысяч курян. В 28 регионах на базе 192 пунктов временного размещения поселены более 10 тысяч человек, в том числе порядка трех тысяч детей", - говорится в сообщении.
Накануне врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, где проживают 152 тысячи человек. По его словам, на сегодняшний день в этих районах остались порядка 19 тысяч человек, их отселение продолжается.
В другие регионы вывезено 3430 жителей области.
По данным МЧС, в регион ожидается прибытие еще восьми гуманитарных колонн. Всего в Курскую область доставлено свыше 2,7 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Атака ВСУ на Курскую область
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".
Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.
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