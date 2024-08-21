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Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области

Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области

Украинский коптер атаковал автомобиль в Большесолдатском районе Курской области, один человек погиб и еще двое ранены. Об этом сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T12:49

2024-08-21T12:49

2024-08-21T12:49

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обстрелы курской области

обстрелы всу

алексей смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинский коптер атаковал автомобиль в Большесолдатском районе Курской области, один человек погиб и еще двое ранены. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Накануне в Белгородской области при атаке украинского дрона ранения получил мирный житель. В момент обстрела мужчина передвигался на велосипеде. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи пострадавшего перевели в городскую больницу №2 города Белгорода.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет беспилотников на Москву - что известно В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасностиВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, происшествия, обстрелы курской области, обстрелы всу, алексей смирнов