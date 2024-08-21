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Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области
Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области
Украинский коптер атаковал автомобиль в Большесолдатском районе Курской области, один человек погиб и еще двое ранены. Об этом сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T12:49
2024-08-21T12:49
россия
новости сво
происшествия
обстрелы курской области
обстрелы всу
алексей смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинский коптер атаковал автомобиль в Большесолдатском районе Курской области, один человек погиб и еще двое ранены. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Накануне в Белгородской области при атаке украинского дрона ранения получил мирный житель. В момент обстрела мужчина передвигался на велосипеде. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи пострадавшего перевели в городскую больницу №2 города Белгорода.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет беспилотников на Москву - что известно В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасностиВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
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россия, новости сво, происшествия, обстрелы курской области, обстрелы всу, алексей смирнов
Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области

В Курской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина и еще двое получили ранения

12:49 21.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинский коптер атаковал автомобиль в Большесолдатском районе Курской области, один человек погиб и еще двое ранены. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте - полученные ранения были несовместимы с жизнью", - проинформировал он.
Накануне в Белгородской области при атаке украинского дрона ранения получил мирный житель. В момент обстрела мужчина передвигался на велосипеде. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи пострадавшего перевели в городскую больницу №2 города Белгорода.
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РоссияНовости СВОПроисшествияОбстрелы Курской областиОбстрелы ВСУАлексей Смирнов
 
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