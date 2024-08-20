https://crimea.ria.ru/20240820/v-kurskoy-oblasti-otmenyat-rassylku-sms-opovescheniy-o-raketnoy-opasnosti-1139744037.html

В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности

В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности - РИА Новости Крым, 20.08.2024

В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности

Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T18:01

2024-08-20T18:01

2024-08-20T18:01

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Губернатор отметил, что вся актуальная информация о тревогах публикуется в его личном телеграм-канале, а также на официальном тг-канале Правительства Курской области.Еще один способ получения информации – push-уведомления приложения "МЧС России", добавил Смирнов.Ранее в Курской области мобильную связь и интернет сделали бесплатными на время действия ЧС.С 7 августа на территории Курской области введен режим ЧС после прорыва ВСУ.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружияМИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС

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курская область, новости, алексей смирнов, телефон, смс-оповещения, системы оповещения, безопасность