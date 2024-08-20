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В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности
В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности - РИА Новости Крым, 20.08.2024
В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности
Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T18:01
2024-08-20T18:01
2024-08-20T18:01
курская область
новости
алексей смирнов
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Губернатор отметил, что вся актуальная информация о тревогах публикуется в его личном телеграм-канале, а также на официальном тг-канале Правительства Курской области.Еще один способ получения информации – push-уведомления приложения "МЧС России", добавил Смирнов.Ранее в Курской области мобильную связь и интернет сделали бесплатными на время действия ЧС.С 7 августа на территории Курской области введен режим ЧС после прорыва ВСУ.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружияМИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС
https://crimea.ria.ru/20240820/minoborony-soobschilo-o-sozdanii-gruppirovok-belgorod-bryansk-i-kursk-1139743462.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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курская область, новости, алексей смирнов, телефон, смс-оповещения, системы оповещения, безопасность
В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности
В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Это связано с тем, что по техническим причинам не представляется возможным их своевременное распространение, а также с необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия", – написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что вся актуальная информация о тревогах публикуется в его личном телеграм-канале, а также на официальном тг-канале Правительства Курской области.
Еще один способ получения информации – push-уведомления приложения "МЧС России", добавил Смирнов.
Ранее в Курской области мобильную связь и интернет сделали бесплатными
на время действия ЧС.
С 7 августа на территории Курской области введен режим ЧС после прорыва ВСУ.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции
(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы
с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
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