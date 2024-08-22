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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Крымский мост закрыт
Движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T10:37
2024-08-22T10:37
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Водители и пассажиры автомобилей, которые в момент перекрытия движения находятся на мосту и в зоне досмотра, в целях безопасности должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Проезд по мостовому переходу перекрывают в связи с воздушными атаками со стороны Украины. Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезд по нему строго регламентирован. Во время пересечения объекта следует неукоснительно выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.Проезжать по мосту в настоящее время разрешено только машинам массой до 3,5 тонн. Приехать в Крым также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Его протяженность составляет 387 км. Дорога занимает около семи часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 годуСилуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, новости крыма, срочные новости крыма, транспорт, логистика, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост закрыт

Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту временно перекрыли

10:37 22.08.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Водители и пассажиры автомобилей, которые в момент перекрытия движения находятся на мосту и в зоне досмотра, в целях безопасности должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Проезд по мостовому переходу перекрывают в связи с воздушными атаками со стороны Украины. Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезд по нему строго регламентирован. Во время пересечения объекта следует неукоснительно выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.
Проезжать по мосту в настоящее время разрешено только машинам массой до 3,5 тонн. Приехать в Крым также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Его протяженность составляет 387 км. Дорога занимает около семи часов.
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