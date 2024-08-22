https://crimea.ria.ru/20240822/krymskiy-most-zakryt-1139643106.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Крымский мост закрыт

Движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T10:37

2024-08-22T10:37

2024-08-22T10:37

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Водители и пассажиры автомобилей, которые в момент перекрытия движения находятся на мосту и в зоне досмотра, в целях безопасности должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Проезд по мостовому переходу перекрывают в связи с воздушными атаками со стороны Украины. Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезд по нему строго регламентирован. Во время пересечения объекта следует неукоснительно выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.Проезжать по мосту в настоящее время разрешено только машинам массой до 3,5 тонн. Приехать в Крым также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Его протяженность составляет 387 км. Дорога занимает около семи часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 годуСилуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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