В Крыму растет заболеваемость коронавирусом
За неделю в Крыму 172 человека заболели коронавирусом – Роспотребнадзор
09:51 21.08.2024 (обновлено: 10:08 21.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. За неделю в Крыму выявлено 172 случая заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, за неделю цифры выросли. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
"По состоянию на 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 172 случая, выше чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.
При этом в Севастополе заболеваемость осталась на уровне минувшей недели, в городе выявлено 152 случая коронавируса, уточнили в ведомстве.
Во избежание заражения жителям регионов, особенно пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют использовать защитные маски в общественном транспорте и в местах скопления людей – в больницах и социальных учреждениях.
20 августа Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость этой инфекцией в России за последнюю неделю увеличилась на 31,4 процента.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил что, мутация JN.1 активно вытесняет другой подвид штамма коронавируса "Омикрон" – BA.2.86. По его словам, новый подвид "Омикрона", который стремительно шагает по миру, легче переносится организмом, однако существует высокий риск возникновения серьезных осложнений, в том числе удар может прийтись по сердечно-сосудистой системе.
В крымском Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в республике пока не фиксировали случаев заболевания новым подвидом "Омикрона" JN.1, хотя в целом на полуострове также отмечается рост заболеваемости коронавирусом.
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