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На строительстве Нового Херсонеса работали полторы тысячи археологов

На строительстве Нового Херсонеса работали полторы тысячи археологов - РИА Новости Крым, 21.08.2024

На строительстве Нового Херсонеса работали полторы тысячи археологов

За все время существования музея-заповедника "Херсонес Таврический" его сотрудниками не было открыто такого количества артефактов, как за полтора года... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T21:48

2024-08-21T21:48

2024-08-21T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. За все время существования музея-заповедника "Херсонес Таврический" его сотрудниками не было открыто такого количества артефактов, как за полтора года строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом РИА Новости Крым сказала директор историко-археологического заповедника Елена Морозова.К археологическим изысканиям в ходе строительства было привлечено полторы тысячи археологов, это самая масштабная экспедиция на Херсонесе с момента основания музея-заповедника."Была привлечена масштабнейшая археологическая экспедиция, которая состояла из ученых Херсонеса Таврического, Института археологии Крыма, Институт археологии РАН, Севастопольский государственный университет, Государственный Эрмитаж и многие-многие другие организации, всего 1500 человек", - говорит Морозова.За неполные три года были проведены глобальные научные изыскания и осуществлена стройка музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", аналогов которого нет в России, сказала Елена Морозова.28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Для посетителей он был открыт 30 июля, и в первый день его посетили более 20 тысяч гостей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатВ Симферополе появится свой аналог "Нового Херсонеса"В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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