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Главные новости Крыма: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Главные новости Крыма: 21 августа
Главные новости Крыма: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Главные новости Крыма: 21 августа
В Крыму оценили вероятность вторжения на полуостров украинских войск. В Севастополе прошел Медиафорум, на котором назвали правду главным оружием журналистов в... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T23:15
2024-08-21T23:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму оценили вероятность вторжения на полуостров украинских войск. В Севастополе прошел Медиафорум, на котором назвали правду главным оружием журналистов в информационной войне. По сухопутному маршруту в Крым вдвое увеличился трафик. ФАС отметила уменьшение количества нарушений в рекламе на полуострове, однако сейчас рассматривается дело о ролике с использованием изображения президента РФ. В преддверии Дня государственного флага России в "Артеке" прошел автопробег, а на Чатыр-Даге развернули триколор.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Оценка вероятности вторжения ВСУ в КрымГлава Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил, что вторжение украинских войск на полуостров маловероятно. По его словам, ВСУ очень хотели бы этого. Но на этом направлении их ждут части нашей армии, закаленные в боях. Также возможности для прорыва в Крым сходу ограничивает сама география. Однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима.Главное оружие в информационной войне с Россией – правдаВ Севастополе прошел II Медиафорум "Герой будущего времени. Молодежь о важном". Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева заявила на нем, что журналисты – солдаты второго фронта на полях информационной войны, которую Запад ведет против России. И главное их оружие – правда. Именно она и помогает России побеждать.Рост трафика по сухопутному маршруту в КрымТранспортный поток по сухопутному маршруту в Крым вырос почти в два раза: до 7 тысяч машин в сутки. Такие цифры назвал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Это связано с завершением капитального ремонта дороги Пологи – Бердянск в Запорожской области. Протяженность данного участка трассы – 40 км. Дорога связывает населенные пункты Андреевка и Бердянск. Через саму Запорожскую область проходит сухопутный маршрут в Крым.ФАС о нарушениях в рекламеВ Федеральной антимонопольной службе по Крыму и городу Севастополю отмечают уменьшение количества нарушений в рекламе в Крыму за последние три года. Специалисты ФАС за год рассмотрели более 2,5 тысяч заявлений по Крыму. Возбуждено более 1700 дел об административных правонарушениях и взыскано штрафов на сумму более 100 миллионов рублей. В частности, в Крыму будет рассмотрено дело о нарушении рекламы в сфере красоты, в которой разместили видеоролик с изображением президента России. Сгенерирован ролик был с помощью нейросети.Автопробег в "Артеке" и триколор на Чатыр-ДагеВ преддверии Дня государственного флага Российской Федерации воспитанники Международного детского центра "Артек" вместе с участниками СВО отправились в туристско-патриотическую экспедицию по местам партизанской славы Крыма. На горе Чатыр-Даг они развернули российский триколор. Кроме того, в МДЦ "Артек" прошел автопробег "Под флагом единым!", посвященный предстоящему празднику.
https://crimea.ria.ru/20240821/urozhaynost-ovoschey-snizilas-v-krymu-do-40-iz-za-zhary-i-zasukhi-1139782588.html
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главное за день, крым, новости крыма, общество, новости
Главные новости Крыма: 21 августа

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 21 августа

23:15 21.08.2024
 
На полях II Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном"
На полях II Медиафорума Герой будущего времени. Молодежь о важном
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму оценили вероятность вторжения на полуостров украинских войск. В Севастополе прошел Медиафорум, на котором назвали правду главным оружием журналистов в информационной войне. По сухопутному маршруту в Крым вдвое увеличился трафик. ФАС отметила уменьшение количества нарушений в рекламе на полуострове, однако сейчас рассматривается дело о ролике с использованием изображения президента РФ. В преддверии Дня государственного флага России в "Артеке" прошел автопробег, а на Чатыр-Даге развернули триколор.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Оценка вероятности вторжения ВСУ в Крым

Глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил, что вторжение украинских войск на полуостров маловероятно. По его словам, ВСУ очень хотели бы этого. Но на этом направлении их ждут части нашей армии, закаленные в боях. Также возможности для прорыва в Крым сходу ограничивает сама география. Однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима.
В супермаркете Симферополя
Вчера, 20:11
Урожайность овощей снизилась в Крыму до 40% из-за жары и засухи

Главное оружие в информационной войне с Россией – правда

В Севастополе прошел II Медиафорум "Герой будущего времени. Молодежь о важном". Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева заявила на нем, что журналисты – солдаты второго фронта на полях информационной войны, которую Запад ведет против России. И главное их оружие – правда. Именно она и помогает России побеждать.
Глава Крыма Сергей Аксенов
Вчера, 18:13
Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе

Рост трафика по сухопутному маршруту в Крым

Транспортный поток по сухопутному маршруту в Крым вырос почти в два раза: до 7 тысяч машин в сутки. Такие цифры назвал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Это связано с завершением капитального ремонта дороги Пологи – Бердянск в Запорожской области. Протяженность данного участка трассы – 40 км. Дорога связывает населенные пункты Андреевка и Бердянск. Через саму Запорожскую область проходит сухопутный маршрут в Крым.
Телевизор
Вчера, 16:26
В Крыму опровергли информацию СМИ о проблемах с вещанием ТВ и радио

ФАС о нарушениях в рекламе

В Федеральной антимонопольной службе по Крыму и городу Севастополю отмечают уменьшение количества нарушений в рекламе в Крыму за последние три года. Специалисты ФАС за год рассмотрели более 2,5 тысяч заявлений по Крыму. Возбуждено более 1700 дел об административных правонарушениях и взыскано штрафов на сумму более 100 миллионов рублей. В частности, в Крыму будет рассмотрено дело о нарушении рекламы в сфере красоты, в которой разместили видеоролик с изображением президента России. Сгенерирован ролик был с помощью нейросети.
Лесной пожар
Вчера, 22:03
Крупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма

Автопробег в "Артеке" и триколор на Чатыр-Даге

В преддверии Дня государственного флага Российской Федерации воспитанники Международного детского центра "Артек" вместе с участниками СВО отправились в туристско-патриотическую экспедицию по местам партизанской славы Крыма. На горе Чатыр-Даг они развернули российский триколор. Кроме того, в МДЦ "Артек" прошел автопробег "Под флагом единым!", посвященный предстоящему празднику.
Цирковой фестиваль в Артеке - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Вчера, 20:51
В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина
 
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22:21Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым
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