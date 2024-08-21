https://crimea.ria.ru/20240821/glavnye-novosti-kryma-21-avgusta-1139786269.html

Главные новости Крыма: 21 августа

Главные новости Крыма: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Главные новости Крыма: 21 августа

В Крыму оценили вероятность вторжения на полуостров украинских войск. В Севастополе прошел Медиафорум, на котором назвали правду главным оружием журналистов в... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T23:15

2024-08-21T23:15

2024-08-21T23:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму оценили вероятность вторжения на полуостров украинских войск. В Севастополе прошел Медиафорум, на котором назвали правду главным оружием журналистов в информационной войне. По сухопутному маршруту в Крым вдвое увеличился трафик. ФАС отметила уменьшение количества нарушений в рекламе на полуострове, однако сейчас рассматривается дело о ролике с использованием изображения президента РФ. В преддверии Дня государственного флага России в "Артеке" прошел автопробег, а на Чатыр-Даге развернули триколор.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Оценка вероятности вторжения ВСУ в КрымГлава Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил, что вторжение украинских войск на полуостров маловероятно. По его словам, ВСУ очень хотели бы этого. Но на этом направлении их ждут части нашей армии, закаленные в боях. Также возможности для прорыва в Крым сходу ограничивает сама география. Однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима.Главное оружие в информационной войне с Россией – правдаВ Севастополе прошел II Медиафорум "Герой будущего времени. Молодежь о важном". Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева заявила на нем, что журналисты – солдаты второго фронта на полях информационной войны, которую Запад ведет против России. И главное их оружие – правда. Именно она и помогает России побеждать.Рост трафика по сухопутному маршруту в КрымТранспортный поток по сухопутному маршруту в Крым вырос почти в два раза: до 7 тысяч машин в сутки. Такие цифры назвал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Это связано с завершением капитального ремонта дороги Пологи – Бердянск в Запорожской области. Протяженность данного участка трассы – 40 км. Дорога связывает населенные пункты Андреевка и Бердянск. Через саму Запорожскую область проходит сухопутный маршрут в Крым.ФАС о нарушениях в рекламеВ Федеральной антимонопольной службе по Крыму и городу Севастополю отмечают уменьшение количества нарушений в рекламе в Крыму за последние три года. Специалисты ФАС за год рассмотрели более 2,5 тысяч заявлений по Крыму. Возбуждено более 1700 дел об административных правонарушениях и взыскано штрафов на сумму более 100 миллионов рублей. В частности, в Крыму будет рассмотрено дело о нарушении рекламы в сфере красоты, в которой разместили видеоролик с изображением президента России. Сгенерирован ролик был с помощью нейросети.Автопробег в "Артеке" и триколор на Чатыр-ДагеВ преддверии Дня государственного флага Российской Федерации воспитанники Международного детского центра "Артек" вместе с участниками СВО отправились в туристско-патриотическую экспедицию по местам партизанской славы Крыма. На горе Чатыр-Даг они развернули российский триколор. Кроме того, в МДЦ "Артек" прошел автопробег "Под флагом единым!", посвященный предстоящему празднику.

https://crimea.ria.ru/20240821/urozhaynost-ovoschey-snizilas-v-krymu-do-40-iz-za-zhary-i-zasukhi-1139782588.html

https://crimea.ria.ru/20240821/aksenov-poruchil-navesti-poryadok-v-sakskom-rayone-1139780537.html

https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-oprovergli-informatsiyu-smi-o-problemakh-s-veschaniem-tv-i-radio-1139778593.html

https://crimea.ria.ru/20240821/krupnyy-pozhar-likvidirovan-v-belogorskom-rayone-kryma-1139784805.html

https://crimea.ria.ru/20240821/v-artek-priekhal-tsirk-chto-pokazhut-rebyatam-v-den-pamyati-yuriya-nikulina-1139784151.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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