https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-stalo-menshe-narusheniy-v-sfere-reklamy---fas-1139780988.html

В Крыму стало меньше нарушений в сфере рекламы - ФАС

В Крыму стало меньше нарушений в сфере рекламы - ФАС - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В Крыму стало меньше нарушений в сфере рекламы - ФАС

За три года в Крыму снизилось количество нарушений в рекламе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Федеральной... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T18:45

2024-08-21T18:45

2024-08-21T19:01

радио "спутник в крыму"

фас (федеральная антимонопольная служба)

вероника евсеева

реклама

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. За три года в Крыму снизилось количество нарушений в рекламе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы по Крыму и г. Севастополю Вероника Евсеева.По ее словам, за последний год специалистами ФАС рассмотрено более 2,5 тысяч заявлений по Крыму, возбуждено более 1700 дел об административных правонарушениях и взыскано штрафов на сумму более 100 миллионов рублей. Такие меры заставляют предпринимателей хорошо подумать, прежде чем разместить "броскую" рекламу.Также, по словам Евсеевой, в Крыму часто наблюдаются нарушения в рекламе услуг оказания финансовой деятельности. В частности, когда компания не обладает правом на осуществление определенной профессиональной деятельности, например, по выдаче потребительских займов, но при этом размещает рекламу финуслуг. По словам эксперта, часто такие услуги рекламируют псевдокомисионные магазины и ломбарды, которые не имеют соответствующих лицензий и разрешений.В июле ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму. Операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" взимали дополнительную плату сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила делоФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублейНовак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе

https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-fas-vozbudila-delo-iz-za-reklamy-s-uchastiem-prezidenta-rossii-1139779508.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), вероника евсеева, реклама, крым, новости, новости крыма