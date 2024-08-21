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В Крыму стало меньше нарушений в сфере рекламы - ФАС - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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В Крыму стало меньше нарушений в сфере рекламы - ФАС
В Крыму стало меньше нарушений в сфере рекламы - ФАС - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В Крыму стало меньше нарушений в сфере рекламы - ФАС
За три года в Крыму снизилось количество нарушений в рекламе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Федеральной... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T18:45
2024-08-21T19:01
радио "спутник в крыму"
фас (федеральная антимонопольная служба)
вероника евсеева
реклама
крым
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. За три года в Крыму снизилось количество нарушений в рекламе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы по Крыму и г. Севастополю Вероника Евсеева.По ее словам, за последний год специалистами ФАС рассмотрено более 2,5 тысяч заявлений по Крыму, возбуждено более 1700 дел об административных правонарушениях и взыскано штрафов на сумму более 100 миллионов рублей. Такие меры заставляют предпринимателей хорошо подумать, прежде чем разместить "броскую" рекламу.Также, по словам Евсеевой, в Крыму часто наблюдаются нарушения в рекламе услуг оказания финансовой деятельности. В частности, когда компания не обладает правом на осуществление определенной профессиональной деятельности, например, по выдаче потребительских займов, но при этом размещает рекламу финуслуг. По словам эксперта, часто такие услуги рекламируют псевдокомисионные магазины и ломбарды, которые не имеют соответствующих лицензий и разрешений.В июле ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму. Операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" взимали дополнительную плату сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила делоФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублейНовак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе
https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-fas-vozbudila-delo-iz-za-reklamy-s-uchastiem-prezidenta-rossii-1139779508.html
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фас (федеральная антимонопольная служба), вероника евсеева, реклама, крым, новости, новости крыма
В Крыму стало меньше нарушений в сфере рекламы - ФАС

Итоги работы крымской ФАС за 10 лет

18:45 21.08.2024 (обновлено: 19:01 21.08.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы РФ
Здание Федеральной антимонопольной службы РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. За три года в Крыму снизилось количество нарушений в рекламе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы по Крыму и г. Севастополю Вероника Евсеева.
"Выявляемых нарушений в рекламе стало меньше. За последние три года идет снижение их количества", - уточнила Евсеева.
По ее словам, за последний год специалистами ФАС рассмотрено более 2,5 тысяч заявлений по Крыму, возбуждено более 1700 дел об административных правонарушениях и взыскано штрафов на сумму более 100 миллионов рублей. Такие меры заставляют предпринимателей хорошо подумать, прежде чем разместить "броскую" рекламу.
Также, по словам Евсеевой, в Крыму часто наблюдаются нарушения в рекламе услуг оказания финансовой деятельности. В частности, когда компания не обладает правом на осуществление определенной профессиональной деятельности, например, по выдаче потребительских займов, но при этом размещает рекламу финуслуг. По словам эксперта, часто такие услуги рекламируют псевдокомисионные магазины и ломбарды, которые не имеют соответствующих лицензий и разрешений.
"Они не включены в реестр субъектов микрофинансирования, соотвественно, не могут рекламировать свои услуги", - пояснила спикер.
В июле ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму. Операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" взимали дополнительную плату сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.
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