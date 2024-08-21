https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-ustroili-avtoprobeg-i-razvernuli-trikolor-na-chatyr-dage-1139755989.html

В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге

В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге

Артековцы вместе с участниками СВО в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации вместе с участниками СВО развернули российский триколор на... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T10:58

2024-08-21T10:58

2024-08-21T11:01

мдц "артек"

день государственного флага россии

общество

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крым

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Артековцы вместе с участниками СВО в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации вместе с участниками СВО развернули российский триколор на Чатыр-Даге. Об этом сообщили в пресс-службе МДЦ "Артек".В поход отправились 80 юных туристов из детских лагерей "Морской", "Лесной" и "Озерный". Вместе с бойцами ребята отправились к памятникам партизанам на территории Альминского лесничества, в национальном парке "Крымский".Кроме того, в МДЦ "Артек" прошел автопробег "Под флагом единым!", посвященный празднику."Стартовав от "Дворцовой площади", участники 9 смены "Солнце, море и "Артек" проехали на 17 транспортных средствах от Дворцовой площади до Белой дачи детского лагеря "Лазурный" с флагами России и "Артека", - рассказали в пресс-службе центре.День Государственного флага Российской Федерации был официально установлен в 1994 году указом президента РФ и отмечается 22 августа.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что после воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр "Артек" принял более 300 тысяч детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путина ждут в "Артеке"Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет

https://crimea.ria.ru/20240819/bez-sroka-davnosti-v-arteke-prokhodit-tematicheskaya-smena-1139709768.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", день государственного флага россии, общество, новости крыма, крым, праздники и памятные даты