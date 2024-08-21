Рейтинг@Mail.ru
В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-ustroili-avtoprobeg-i-razvernuli-trikolor-na-chatyr-dage-1139755989.html
В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге
В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге
Артековцы вместе с участниками СВО в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации вместе с участниками СВО развернули российский триколор на... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T10:58
2024-08-21T11:01
мдц "артек"
день государственного флага россии
общество
новости крыма
крым
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139756740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c0dc275d65d7e59e8f7d0c1a3a9912.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Артековцы вместе с участниками СВО в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации вместе с участниками СВО развернули российский триколор на Чатыр-Даге. Об этом сообщили в пресс-службе МДЦ "Артек".В поход отправились 80 юных туристов из детских лагерей "Морской", "Лесной" и "Озерный". Вместе с бойцами ребята отправились к памятникам партизанам на территории Альминского лесничества, в национальном парке "Крымский".Кроме того, в МДЦ "Артек" прошел автопробег "Под флагом единым!", посвященный празднику."Стартовав от "Дворцовой площади", участники 9 смены "Солнце, море и "Артек" проехали на 17 транспортных средствах от Дворцовой площади до Белой дачи детского лагеря "Лазурный" с флагами России и "Артека", - рассказали в пресс-службе центре.День Государственного флага Российской Федерации был официально установлен в 1994 году указом президента РФ и отмечается 22 августа.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что после воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр "Артек" принял более 300 тысяч детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путина ждут в "Артеке"Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет
https://crimea.ria.ru/20240819/bez-sroka-davnosti-v-arteke-prokhodit-tematicheskaya-smena-1139709768.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139756740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1cb8f869e55a2b05ced7008099e8581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мдц "артек", день государственного флага россии, общество, новости крыма, крым, праздники и памятные даты
В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге

В "Артеке" устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге в канун Дня флага РФ

10:58 21.08.2024 (обновлено: 11:01 21.08.2024)
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Артековцы развернули триколор и устроили автопробег накануне Дня Флага России
Артековцы развернули триколор и устроили автопробег накануне Дня Флага России
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Артековцы вместе с участниками СВО в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации вместе с участниками СВО развернули российский триколор на Чатыр-Даге. Об этом сообщили в пресс-службе МДЦ "Артек".
"В преддверии Дня государственного флага Российской Федерации воспитанники Международного детского центра "Артек" отправились в туристско-патриотическую экспедицию по местам партизанской славы Крыма. Вместе с участниками специальной военной операции артековцы развернули российский триколор на горе Чатыр-Даг", - говорится в сообщении.
В поход отправились 80 юных туристов из детских лагерей "Морской", "Лесной" и "Озерный". Вместе с бойцами ребята отправились к памятникам партизанам на территории Альминского лесничества, в национальном парке "Крымский".
© Пресс-служба МДЦ "Артек"

Артековцы развернули российский триколор на горе Чатыр-Даг

Артековцы развернули триколор и устроили автопробег накануне Дня Флага России
1 из 6

Артековцы развернули российский триколор на горе Чатыр-Даг

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"

80 юных туристов вместе с участниками специальной военной операции отправились к памятникам партизанам

Артековцы развернули триколор и устроили автопробег накануне Дня Флага России
2 из 6

80 юных туристов вместе с участниками специальной военной операции отправились к памятникам партизанам

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"

Они расположены на территории Альминского лесничества, в национальном парке "Крымский"

Артековцы развернули триколор и устроили автопробег накануне Дня Флага России
3 из 6

Они расположены на территории Альминского лесничества, в национальном парке "Крымский"

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"

Также в "Артеке" прошел автопробег "Под флагом единым!"

В Международном детском центре Артек прошел автопробег Под флагом единым!
4 из 6

Также в "Артеке" прошел автопробег "Под флагом единым!"

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"

Участники 9 смены проехали на 17 транспортных средствах от Дворцовой площади до Белой дачи

В Международном детском центре Артек прошел автопробег Под флагом единым!
5 из 6

Участники 9 смены проехали на 17 транспортных средствах от Дворцовой площади до Белой дачи

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"

Автопробег "Под флагом единым!"

В Международном детском центре Артек прошел автопробег Под флагом единым!
6 из 6

Автопробег "Под флагом единым!"

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 6

Артековцы развернули российский триколор на горе Чатыр-Даг

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 6

80 юных туристов вместе с участниками специальной военной операции отправились к памятникам партизанам

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
3 из 6

Они расположены на территории Альминского лесничества, в национальном парке "Крымский"

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
4 из 6

Также в "Артеке" прошел автопробег "Под флагом единым!"

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
5 из 6

Участники 9 смены проехали на 17 транспортных средствах от Дворцовой площади до Белой дачи

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
6 из 6

Автопробег "Под флагом единым!"

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Кроме того, в МДЦ "Артек" прошел автопробег "Под флагом единым!", посвященный празднику.
"Стартовав от "Дворцовой площади", участники 9 смены "Солнце, море и "Артек" проехали на 17 транспортных средствах от Дворцовой площади до Белой дачи детского лагеря "Лазурный" с флагами России и "Артека", - рассказали в пресс-службе центре.
День Государственного флага Российской Федерации был официально установлен в 1994 году указом президента РФ и отмечается 22 августа.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что после воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр "Артек" принял более 300 тысяч детей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путина ждут в "Артеке"
Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет
В Артеке реализуется программа федерального проекта Без срока давности
19 августа, 14:26
Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая смена
 
МДЦ "Артек"День Государственного Флага РоссииОбществоНовости КрымаКрымПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Крым просит продлить субсидирование грузоперевозок на паромной переправе
12:18На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи
12:11Порт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность
12:05В России воссоздадут Запорожское казачье войско
12:01Севастопольцу грозит до 5 лет колонии за экстремизм в сети
11:57Захотел покататься: подростку из Керчи грозит срок за угон машины
11:27Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области 0:29
11:20Курил в постели: в Крыму на пожаре спасли мужчину
11:11В Крыму семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом
10:58В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге
10:33Вертолет Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области
10:12Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всего
09:51В Крыму растет заболеваемость коронавирусом
09:19На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
08:55Как в Крыму получить СНИЛС для новорожденного
08:36Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России
08:10Грозит ли Крыму разрушительное землетрясение
07:47Новая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонат
07:30В Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут свет
07:1545 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами
Лента новостейМолния