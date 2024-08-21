В Крыму устроили автопробег и развернули триколор на Чатыр-Даге

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Артековцы вместе с участниками СВО в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации вместе с участниками СВО развернули российский триколор на Чатыр-Даге. Об этом сообщили в пресс-службе МДЦ "Артек".В поход отправились 80 юных туристов из детских лагерей "Морской", "Лесной" и "Озерный". Вместе с бойцами ребята отправились к памятникам партизанам на территории Альминского лесничества, в национальном парке "Крымский".Кроме того, в МДЦ "Артек" прошел автопробег "Под флагом единым!", посвященный празднику."Стартовав от "Дворцовой площади", участники 9 смены "Солнце, море и "Артек" проехали на 17 транспортных средствах от Дворцовой площади до Белой дачи детского лагеря "Лазурный" с флагами России и "Артека", - рассказали в пресс-службе центре.День Государственного флага Российской Федерации был официально установлен в 1994 году указом президента РФ и отмечается 22 августа.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что после воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр "Артек" принял более 300 тысяч детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путина ждут в "Артеке"Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Артековцы вместе с участниками СВО в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации вместе с участниками СВО развернули российский триколор на Чатыр-Даге. Об этом сообщили в пресс-службе МДЦ "Артек".
"В преддверии Дня государственного флага Российской Федерации воспитанники Международного детского центра "Артек" отправились в туристско-патриотическую экспедицию по местам партизанской славы Крыма. Вместе с участниками специальной военной операции артековцы развернули российский триколор на горе Чатыр-Даг", - говорится в сообщении.
В поход отправились 80 юных туристов из детских лагерей "Морской", "Лесной" и "Озерный". Вместе с бойцами ребята отправились к памятникам партизанам на территории Альминского лесничества, в национальном парке "Крымский".
Кроме того, в МДЦ "Артек" прошел автопробег "Под флагом единым!", посвященный празднику.
"Стартовав от "Дворцовой площади", участники 9 смены "Солнце, море и "Артек" проехали на 17 транспортных средствах от Дворцовой площади до Белой дачи детского лагеря "Лазурный" с флагами России и "Артека", - рассказали в пресс-службе центре.
День Государственного флага Российской Федерации был официально установлен в 1994 году указом президента РФ и отмечается 22 августа.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что после воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр "Артек" принял более 300 тысяч детей.
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