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Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сети - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сети
Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сети - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сети
На десять тысяч рублей оштрафован 54-летний житель Севастополя, который размещал в сети комментарии, возбуждающие ненависть и вражду. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T15:40
2024-08-20T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. На десять тысяч рублей оштрафован 54-летний житель Севастополя, который размещал в сети комментарии, возбуждающие ненависть и вражду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры СевастополяУстановлено, что в мае этого года в соцсети, в одной из групп о событиях и происшествиях, мужчина оставил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания, рассказали в ведомстве.По решению Ленинского районного суда комментатор признан виновным и оштрафован на 10 тысяч рублей.Также ранее 18-летнего севастопольца обязали выплатить штраф за возбуждение ненависти и вражды в сети интернет. Рассмотрев материалы дела, Нахимовский районный суд Севастополя оштрафовал виновного на 10 тысяч рублей.Также сообщалось, что в Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России противодействуют экстремизмуПутин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армииКонфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативы
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новости крыма, новости, севастополь, прокуратура города севастополя, коап, интернет, штрафы
Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сети

В Севастополе мужчина оштрафован на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти

15:40 20.08.2024 (обновлено: 15:41 20.08.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. На десять тысяч рублей оштрафован 54-летний житель Севастополя, который размещал в сети комментарии, возбуждающие ненависть и вражду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя
Установлено, что в мае этого года в соцсети, в одной из групп о событиях и происшествиях, мужчина оставил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания, рассказали в ведомстве.

"По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", – говорится в сообщении.

По решению Ленинского районного суда комментатор признан виновным и оштрафован на 10 тысяч рублей.
Также ранее 18-летнего севастопольца обязали выплатить штраф за возбуждение ненависти и вражды в сети интернет. Рассмотрев материалы дела, Нахимовский районный суд Севастополя оштрафовал виновного на 10 тысяч рублей.
Также сообщалось, что в Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России.
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