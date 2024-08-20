https://crimea.ria.ru/20240820/zhitel-sevastopolya-zaplatit-shtraf-za-kommentariy-v-seti-1139740622.html

Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сети

Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сети - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сети

На десять тысяч рублей оштрафован 54-летний житель Севастополя, который размещал в сети комментарии, возбуждающие ненависть и вражду. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T15:40

2024-08-20T15:40

2024-08-20T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. На десять тысяч рублей оштрафован 54-летний житель Севастополя, который размещал в сети комментарии, возбуждающие ненависть и вражду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры СевастополяУстановлено, что в мае этого года в соцсети, в одной из групп о событиях и происшествиях, мужчина оставил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания, рассказали в ведомстве.По решению Ленинского районного суда комментатор признан виновным и оштрафован на 10 тысяч рублей.Также ранее 18-летнего севастопольца обязали выплатить штраф за возбуждение ненависти и вражды в сети интернет. Рассмотрев материалы дела, Нахимовский районный суд Севастополя оштрафовал виновного на 10 тысяч рублей.Также сообщалось, что в Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России противодействуют экстремизмуПутин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армииКонфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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