https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-informatsiya-ob-ocheredyakh-na-utro-voskresenya-1139681226.html

Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья

Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья

Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ожидают более 200 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T07:14

2024-08-18T07:14

2024-08-18T07:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

тамань

краснодарский край

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ожидают более 200 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Власти региона обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время по Крымскому мосту разрешено движение автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма до материковой части страны и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Ориентировочное время в пути по маршруту протяженностью 387 километров – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

крымский мост

крым

тамань

краснодарский край

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, тамань, краснодарский край, керчь