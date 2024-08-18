Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-informatsiya-ob-ocheredyakh-na-utro-voskresenya-1139681226.html
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья
Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ожидают более 200 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T07:14
2024-08-18T07:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
тамань
краснодарский край
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_0:421:959:960_1920x0_80_0_0_a1e801dbf3c3982393b7df69d6b9eeb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ожидают более 200 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Власти региона обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время по Крымскому мосту разрешено движение автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма до материковой части страны и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Ориентировочное время в пути по маршруту протяженностью 387 километров – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
крымский мост
крым
тамань
краснодарский край
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_59:89:1221:960_1920x0_80_0_0_230cfe70f80d6c5ebd50919fadf74c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, крым, тамань, краснодарский край, керчь
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья

На Крымском мосту в очереди более 200 автомобилей со стороны Краснодарского края

07:14 18.08.2024 (обновлено: 07:15 18.08.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ожидают более 200 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По состоянию на 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 241 транспортное средство. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

Власти региона обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время по Крымскому мосту разрешено движение автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма до материковой части страны и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Ориентировочное время в пути по маршруту протяженностью 387 километров – семь часов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру Крыма
По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров
Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымТаманьКраснодарский крайКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Ален Делон – биография
09:01Умер Ален Делон
08:42В школах Крыма больше нет уборных на улице
08:02НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России
07:30Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками
07:14Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья
07:03Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо
00:01В воскресенье антициклон принесет в Крым жару
00:00Какой сегодня праздник: 18 августа
22:40На Камчатке произошло два сильных землетрясения
21:57Главное за день: 17 августа
21:44При обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителей
21:19Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭ
21:09"Дядя Юра, мы под обстрелами": история спасения сотен жителей под Суджей
20:39Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект
20:12Застрял на "сыпучке": в горах Крыма спасли туриста
19:57Ситуация в приграничье и 12 ATACMS над Крымом: топ новостей недели
19:36В Алуште арендаторов пляжей накажут за многочисленные нарушения
19:12В Севастополе слышна стрельба – в чем причина
18:59Германия может отказаться от поддержки Украины
Лента новостейМолния