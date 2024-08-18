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Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья
Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ожидают более 200 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T07:14
2024-08-18T07:14
2024-08-18T07:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края проезда ожидают более 200 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Власти региона обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время по Крымскому мосту разрешено движение автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма до материковой части страны и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Ориентировочное время в пути по маршруту протяженностью 387 километров – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, тамань, краснодарский край, керчь
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья
На Крымском мосту в очереди более 200 автомобилей со стороны Краснодарского края
07:14 18.08.2024 (обновлено: 07:15 18.08.2024)