https://crimea.ria.ru/20240817/germaniya-mozhet-otkazatsya-ot-podderzhki-ukrainy-1139672280.html

Германия может отказаться от поддержки Украины

Германия может отказаться от поддержки Украины - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Германия может отказаться от поддержки Украины

Украина рискует лишиться поддержки со стороны Германии из-за версии о причастности руководителей киевского режима к подрыву газопроводов "Северные потоки",... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T18:59

2024-08-17T18:59

2024-08-17T18:59

германия

украина

в мире

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

политика

коллективный запад

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Украина рискует лишиться поддержки со стороны Германии из-за версии о причастности руководителей киевского режима к подрыву газопроводов "Северные потоки", пишет немецкое издание UnHerd.Как отмечают авторы, первоначальный план Киева состоял в том, чтобы с помощью подрыва газопроводов разорвать энергетические связи России с ФРГ.По мнению журналистов, уничтожение критически важной энергетической инфраструктуры в государстве-члене НАТО, коим является Германия, хотя не приведет к объявлению войны Киеву или применению статьи 5 Североатлантического договора, но все равно "будет иметь внутренние последствия".В частности, политические партии, выступающие с критикой безоговорочной поддержки Украины, уже набирают силу, особенно "Альтернатива для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт."Они, несомненно, будут использовать эти недавние разоблачения в своей предвыборной кампании", - указывают авторы статьи.Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что лично Владимир Зеленский в 2022 году одобрил план подрыва "Северных потоков" и отдал распоряжение бывшему в то время главкому ВСУ Валерию Залужному осуществить эту операцию.Как пишет газета, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, узнав о готовящейся диверсии, "потребовало от Киева остановить операцию", и глава киевского режима согласился, спустив приказ дальше. Однако Залужный не подчинился. Он "проигнорировал распоряжение, а его команда внесла корректировки в изначальный план", утверждают журналисты.В статье WSJ сообщается, что немецкие следователи сейчас сосредоточились на доказательствах причастности Залужного и его сторонников.Взрывы на "Северных потоках"26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах из России в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2"– произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Россия обратилась к Генсеку ООН с просьбой возглавить расследование. Совбез ООН не поддержал принятие российско-китайской резолюции о терактах на "Северных потоках". Дания отказала России в расследовании, а Швеция закрыла дело, не найдя обвиняемых.В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании.В июне 2024 года генпрокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма – подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".В ведомстве отметили, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, поэтому они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования.В августе телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". Позже немецкие СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности сообщили, что подозреваемый покинул Польшу после предупреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках" Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ Обвиняемых нет: Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, украина, в мире, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине, мнения, новости