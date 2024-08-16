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Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
Перед въездом на Крымский мост проезда ожидают более 1200 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T21:10
2024-08-16T21:10
2024-08-16T21:10
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост проезда ожидают более 1200 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В ночь на пятницу Крымский мост временно перекрывали. Около 7 утра движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено. Ограничение продлилось около четырех часов.Утром в очереди на мосту находилось 2300 машин. Время ожидания проезда составляло более трех часов. К 17 часам в очереди у досмотровых пунктов проезда ожидали 1270 автомобилей с обеих сторон.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
На Крымском мосту в очереди более 1200 автомобилей