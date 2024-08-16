https://crimea.ria.ru/20240816/krymskiy-most-vremenno-zakryt-1139406377.html

Крымский мост временно закрыт

Крымский мост временно закрыт - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Крымский мост временно закрыт

Крымский мост закрыли для движения транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T05:20

2024-08-16T05:20

2024-08-16T05:31

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

транспорт

краснодарский край

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_79af94c8ce2650287a550a93adbf82dd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Все, кто находятся на мосту и в зоне досмотра, на период ожидания должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по транспортному переходу перекрывают из-за возможных угроз на фоне проведения СВО. Как правило, в это же время свою работу временно прекращает морской и наземный общественный транспорт в Севастополе.Республиканские власти напоминают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.В настоящее время проезжать по мостовому переходу разрешено только машинам массой до 3,5 тонн. Попасть на полуостров с материковой части страны и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Его протяженность составляет 387 км. Дорога занимает около семи часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя