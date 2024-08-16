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Крымский мост временно закрыт
Крымский мост временно закрыт - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Крымский мост временно закрыт
Крымский мост закрыли для движения транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T05:20
2024-08-16T05:20
2024-08-16T05:31
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
транспорт
краснодарский край
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Все, кто находятся на мосту и в зоне досмотра, на период ожидания должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по транспортному переходу перекрывают из-за возможных угроз на фоне проведения СВО. Как правило, в это же время свою работу временно прекращает морской и наземный общественный транспорт в Севастополе.Республиканские власти напоминают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.В настоящее время проезжать по мостовому переходу разрешено только машинам массой до 3,5 тонн. Попасть на полуостров с материковой части страны и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Его протяженность составляет 387 км. Дорога занимает около семи часов.
крымский мост
крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост временно закрыт
По Крымскому мосту временно ограничили движение транспорта
05:20 16.08.2024 (обновлено: 05:31 16.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Все, кто находятся на мосту и в зоне досмотра, на период ожидания должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение по транспортному переходу перекрывают из-за возможных угроз на фоне проведения СВО. Как правило, в это же время свою работу временно прекращает морской и наземный общественный транспорт в Севастополе.
Республиканские власти напоминают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
В настоящее время проезжать по мостовому переходу разрешено только машинам массой до 3,5 тонн. Попасть на полуостров с материковой части страны и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Его протяженность составляет 387 км. Дорога занимает около семи часов.