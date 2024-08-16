https://crimea.ria.ru/20240816/krymskiy-most-seychas-dannye-k-vecheru-pyatnitsy-1139658457.html

Крымский мост сейчас: данные к вечеру пятницы

Крымский мост сейчас: данные к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Крымский мост сейчас: данные к вечеру пятницы

К вечеру пятницы в очереди у досмотровых пунктов Крымского моста проезда ожидают 1270 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T17:28

2024-08-16T17:28

2024-08-16T17:29

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в очереди у досмотровых пунктов Крымского моста проезда ожидают 1270 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в очереди на мосту находились 2300 машин. Время ожидания проезда составляло более трех часов.В ночь на пятницу Крымский мост временно перекрывали. Около 7 утра движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено. Ограничение продлилось около четырех часов.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт