Крымский мост сейчас: данные к вечеру пятницы
В пробке перед Крымским мостом стоят 1270 машин со стороны Керчи и Тамани
17:28 16.08.2024 (обновлено: 17:29 16.08.2024)
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в очереди у досмотровых пунктов Крымского моста проезда ожидают 1270 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 70 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 1200 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – говорится в сообщении.
Утром в очереди на мосту находились 2300 машин. Время ожидания проезда составляло более трех часов.
В ночь на пятницу Крымский мост временно перекрывали. Около 7 утра движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено. Ограничение продлилось около четырех часов.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.