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В Крыму у пьяной матери изъяли двоих детей после прогулки - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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В Крыму у пьяной матери изъяли двоих детей после прогулки
В Крыму у пьяной матери изъяли двоих детей после прогулки - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В Крыму у пьяной матери изъяли двоих детей после прогулки
У 33-летней жительницы Сакского района Крыма временно изъяли малолетних сына и дочь за ненадлежащее поведение и неудовлетворительные условия проживания. Об этом РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T15:50
2024-08-15T15:52
крым
сакский район
происшествия
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мвд по республике крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. У 33-летней жительницы Сакского района Крыма временно изъяли малолетних сына и дочь за ненадлежащее поведение и неудовлетворительные условия проживания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Отмечается, что ранее в соцсетях распространилось видео, снятое на остановке общественного транспорта в Новофедоровке. На кадрах женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, неподобающе вела себя в присутствии малолетних детей.Отмечается, что после оценки условий проживания детей, а также беседы о семье с односельчанами, педагогами школы и работниками детского сада было принято решение о временном размещении несовершеннолетних в государственном учреждении."Учитывая неудовлетворительные условия проживания детей, а также ненадлежащее поведение матери, сотрудники ПДН пришли к выводу, что есть все основания для привлечения к ответственности матери несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.В отношении женщины составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Семью поставили на профилактический учет в территориальный орган МВД."Все собранные материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения законного представителя к ответственности и принятия решения о возврате детей", – подвтожили в ведомстве.В июле в Сакском районе Крыма у родителей, устроивших пьяный отдых на пляже, временно забрали троих детей. В том же месяце пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына из-за жестокого обращения с ребенком. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских правВ Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверкаГодами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, сакский район, происшествия, дети, общество, мвд по республике крым, новости крыма, новофедоровка
В Крыму у пьяной матери изъяли двоих детей после прогулки

У крымчанки изъяли детей из-за ненадлежащего поведения и условий проживания

15:50 15.08.2024 (обновлено: 15:52 15.08.2024)
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. У 33-летней жительницы Сакского района Крыма временно изъяли малолетних сына и дочь за ненадлежащее поведение и неудовлетворительные условия проживания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Отмечается, что ранее в соцсетях распространилось видео, снятое на остановке общественного транспорта в Новофедоровке. На кадрах женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, неподобающе вела себя в присутствии малолетних детей.
"В тот же день сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних установлена личность женщины, ей оказалась безработная 33-летняя жительница одного из сел Сакского района, имеющая на иждивении 9-летнего сына и 4-летнюю дочь", - уточнили правоохранители.
Отмечается, что после оценки условий проживания детей, а также беседы о семье с односельчанами, педагогами школы и работниками детского сада было принято решение о временном размещении несовершеннолетних в государственном учреждении.
"Учитывая неудовлетворительные условия проживания детей, а также ненадлежащее поведение матери, сотрудники ПДН пришли к выводу, что есть все основания для привлечения к ответственности матери несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
В отношении женщины составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Семью поставили на профилактический учет в территориальный орган МВД.
"Все собранные материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения законного представителя к ответственности и принятия решения о возврате детей", – подвтожили в ведомстве.
В июле в Сакском районе Крыма у родителей, устроивших пьяный отдых на пляже, временно забрали троих детей.
В том же месяце пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына из-за жестокого обращения с ребенком.
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