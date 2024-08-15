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Тысяча машин у Крымского моста - время ожидания растет - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Тысяча машин у Крымского моста - время ожидания растет
Тысяча машин у Крымского моста - время ожидания растет - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Тысяча машин у Крымского моста - время ожидания растет
Очередь на Крымском мосту продолжает расти, общее число машин с обеих сторон по состоянию на 9 часов утра приближается к тысяче. Это следует из данных... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T09:18
2024-08-15T09:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, общее число машин с обеих сторон по состоянию на 9 часов утра приближается к тысяче. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Еще 500 автомобилей стоят на подъездах к мосту со стороны Керчи, где проезжающим также придется ожидать около двух часов.Часом ранее со стороны Тамани своей очереди к транспортному переходу ожидали 350 транспортных средств, со стороны Крыма - 200.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому досмотр транспортных средств на Крымском мосту, который является стратегическим объектом - обязательная процедура, необходимая для обеспечения безопасности.Движение здесь разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.Добраться из Крыма и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань
Тысяча машин у Крымского моста - время ожидания растет

Очередь к Крымскому мосту продолжает увеличиваться

09:18 15.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, общее число машин с обеих сторон по состоянию на 9 часов утра приближается к тысяче. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 495 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении.
Еще 500 автомобилей стоят на подъездах к мосту со стороны Керчи, где проезжающим также придется ожидать около двух часов.
Часом ранее со стороны Тамани своей очереди к транспортному переходу ожидали 350 транспортных средств, со стороны Крыма - 200.
В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому досмотр транспортных средств на Крымском мосту, который является стратегическим объектом - обязательная процедура, необходимая для обеспечения безопасности.
Движение здесь разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.
Добраться из Крыма и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
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