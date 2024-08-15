https://crimea.ria.ru/20240815/tysyacha-mashin-u-krymskogo-mosta---vremya-ozhidaniya-rastet-1139619057.html

Тысяча машин у Крымского моста - время ожидания растет

Тысяча машин у Крымского моста - время ожидания растет - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Тысяча машин у Крымского моста - время ожидания растет

Очередь на Крымском мосту продолжает расти, общее число машин с обеих сторон по состоянию на 9 часов утра приближается к тысяче. Это следует из данных... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T09:18

2024-08-15T09:18

2024-08-15T09:18

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, общее число машин с обеих сторон по состоянию на 9 часов утра приближается к тысяче. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Еще 500 автомобилей стоят на подъездах к мосту со стороны Керчи, где проезжающим также придется ожидать около двух часов.Часом ранее со стороны Тамани своей очереди к транспортному переходу ожидали 350 транспортных средств, со стороны Крыма - 200.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому досмотр транспортных средств на Крымском мосту, который является стратегическим объектом - обязательная процедура, необходимая для обеспечения безопасности.Движение здесь разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.Добраться из Крыма и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань