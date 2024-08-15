https://crimea.ria.ru/20240815/ochered-na-krymskom-mostu-so-storony-kerchi-vyrosla-v-chetyre-raza-1139618799.html

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в четыре раза

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в четыре раза

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла вчетверо за два часа, общее число машин с обеих сторон к восьми утра превысило полтысячи. Это следует из... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T08:26

2024-08-15T08:26

2024-08-15T08:26

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла вчетверо за два часа, общее число машин с обеих сторон к восьми утра превысило полтысячи. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Время ожидания досмотра с обеих сторон составляет около часа.Двумя часами ранее, в 6 утра 15 августа, в очереди находилось 380 автомобилей, из которых со стороны Керчи было 50 машин. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому досмотр транспортных средств на Крымском мосту, который является стратегическим объектом, это обязательная процедура, осуществляемая в целях безопасности.Движение здесь разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.Добраться из Крыма и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – Аксенов Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань