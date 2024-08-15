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Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в четыре раза
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в четыре раза
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла вчетверо за два часа, общее число машин с обеих сторон к восьми утра превысило полтысячи. Это следует из... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T08:26
2024-08-15T08:26
2024-08-15T08:26
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла вчетверо за два часа, общее число машин с обеих сторон к восьми утра превысило полтысячи. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Время ожидания досмотра с обеих сторон составляет около часа.Двумя часами ранее, в 6 утра 15 августа, в очереди находилось 380 автомобилей, из которых со стороны Керчи было 50 машин. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому досмотр транспортных средств на Крымском мосту, который является стратегическим объектом, это обязательная процедура, осуществляемая в целях безопасности.Движение здесь разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.Добраться из Крыма и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – Аксенов Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в четыре раза
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла вчетверо за два часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла вчетверо за два часа, общее число машин с обеих сторон к восьми утра превысило полтысячи. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 350 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи сточт 200 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Время ожидания досмотра с обеих сторон составляет около часа.
Двумя часами ранее, в 6 утра 15 августа, в очереди находилось
380 автомобилей, из которых со стороны Керчи было 50 машин.
В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому досмотр транспортных средств на Крымском мосту, который является стратегическим объектом, это обязательная процедура, осуществляемая в целях безопасности.
Движение здесь разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.
Добраться из Крыма и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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