https://crimea.ria.ru/20240815/krymskiy-most-seychas-s-obeikh-storon-ocheredi-1139616907.html

Крымский мост сейчас: с обеих сторон очереди

Крымский мост сейчас: с обеих сторон очереди - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Крымский мост сейчас: с обеих сторон очереди

На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта - со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T06:12

2024-08-15T06:12

2024-08-15T06:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_032d9bed786f2bd1817bf7eef4d8490d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта - со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 50 автомобилей.Очередь на мостовом переходе начала расти с четырех часов утра. Накануне вечером заторов на мосту не наблюдалось.В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуВ Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20240807/po-krymskomu-mostu-za-tri-mesyatsa-proekhali-okolo-1-mln-passazhirov-1139430972.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань