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Крымский мост сейчас: с обеих сторон очереди
Крымский мост сейчас: с обеих сторон очереди - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Крымский мост сейчас: с обеих сторон очереди
На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта - со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T06:12
2024-08-15T06:12
2024-08-15T06:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта - со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 50 автомобилей.Очередь на мостовом переходе начала расти с четырех часов утра. Накануне вечером заторов на мосту не наблюдалось.В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуВ Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240807/po-krymskomu-mostu-za-tri-mesyatsa-proekhali-okolo-1-mln-passazhirov-1139430972.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: с обеих сторон очереди
На Крымском мосту в очередях стоят 380 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта - со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 06:00 в очереди со стороны Тамани находятся 330 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 50 автомобилей.
Очередь на мостовом переходе начала расти с четырех часов утра. Накануне вечером заторов на мосту не наблюдалось.
В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.