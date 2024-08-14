https://crimea.ria.ru/20240814/v-sevastopole-vozbudili-ugolovnoe-delo-protiv-byvshego-direktora-leskhoza-1139605454.html

В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхоза

В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхоза - РИА Новости Крым, 14.08.2024

В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхоза

В Севастополе возбудили уголовное дело на бывшего директора лесхоза за злоупотребление должностными полномочиями и необоснованную трату бюджетных средств. Об... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T18:01

2024-08-14T18:01

2024-08-14T18:01

прокуратура города севастополя

следком крыма и севастополя

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе возбудили уголовное дело на бывшего директора лесхоза за злоупотребление должностными полномочиями и необоснованную трату бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.По данным прокуратуры, в декабре 2020 года и. о. директора Севастопольского лесхоза заключил госконтракт на проведение работ по расчистке полосы отвода и компенсационной пересадки краснокнижных растений с территории земельного участка, отведенного под строительство автодороги. Затем учреждением были заключены субподрядные договоры, которые были оплачены за счет бюджетных средств, но не выполнены.Противоправные деяния выявили в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России. Расследование ведет следственный отдел по Балаклавскому району г. Севастополя СК России по Крыму и Севастополю. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.Расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями.Ранее в Крыму осудили бывшего генерального директора Крымской железной дороги за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату имущества в крупном размере. Верховным судом Республики Крым он приговорен к пяти годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 110 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет судВ Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказанияВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, новости, происшествия