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В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхоза - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхоза
В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхоза - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхоза
В Севастополе возбудили уголовное дело на бывшего директора лесхоза за злоупотребление должностными полномочиями и необоснованную трату бюджетных средств. Об... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T18:01
2024-08-14T18:01
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе возбудили уголовное дело на бывшего директора лесхоза за злоупотребление должностными полномочиями и необоснованную трату бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.По данным прокуратуры, в декабре 2020 года и. о. директора Севастопольского лесхоза заключил госконтракт на проведение работ по расчистке полосы отвода и компенсационной пересадки краснокнижных растений с территории земельного участка, отведенного под строительство автодороги. Затем учреждением были заключены субподрядные договоры, которые были оплачены за счет бюджетных средств, но не выполнены.Противоправные деяния выявили в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России. Расследование ведет следственный отдел по Балаклавскому району г. Севастополя СК России по Крыму и Севастополю. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.Расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями.Ранее в Крыму осудили бывшего генерального директора Крымской железной дороги за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату имущества в крупном размере. Верховным судом Республики Крым он приговорен к пяти годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 110 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет судВ Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказанияВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
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РИА Новости Крым
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96
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прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, новости, происшествия
В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхоза

В Севастополе возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями

18:01 14.08.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе возбудили уголовное дело на бывшего директора лесхоза за злоупотребление должностными полномочиями и необоснованную трату бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
По данным прокуратуры, в декабре 2020 года и. о. директора Севастопольского лесхоза заключил госконтракт на проведение работ по расчистке полосы отвода и компенсационной пересадки краснокнижных растений с территории земельного участка, отведенного под строительство автодороги. Затем учреждением были заключены субподрядные договоры, которые были оплачены за счет бюджетных средств, но не выполнены.

"В декабре 2020 года и в июле 2021 года исполняющий обязанности директора "Севастопольский лесхоз" незаконно заключил договоры с субъектом хозяйствования на выполнение работ по расчистке участков русел рек Бельбек и Черная. Указанные договоры также оплачены за счет бюджетных средств, но фактически субъектом хозяйствования не выполнялись", – добавили в прокуратуре.

Противоправные деяния выявили в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России. Расследование ведет следственный отдел по Балаклавскому району г. Севастополя СК России по Крыму и Севастополю. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

"Фигурант подозревается в пяти эпизодах злоупотреблений должностными полномочиями. По месту жительства подозреваемого и офисов подрядчиков в ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие преступную деятельность", – рассказали в СК.

Расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями.
Ранее в Крыму осудили бывшего генерального директора Крымской железной дороги за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату имущества в крупном размере. Верховным судом Республики Крым он приговорен к пяти годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 110 миллионов рублей.
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