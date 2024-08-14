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Пять беспилотников сбиты над Брянской областью
Пять беспилотников сбиты над Брянской областью - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Пять беспилотников сбиты над Брянской областью
Над Брянской областью сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T17:02
2024-08-14T17:02
2024-08-14T17:02
брянская область
александр богомаз
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Над Брянской областью сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.По информации властей, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее ВСУ атаковали дроном автобус в Шебекино Белгородской области. Ранение получил водитель, еще один человек пострадал при беспилотном ударе по приусадебному участку в селе Новая Таволжанка.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известноЧС федерального характера - что это значит и зачем вводятВыросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
брянская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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брянская область, александр богомаз, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Пять беспилотников сбиты над Брянской областью
Российские средства ПВО сбили пять беспилотников над Брянской областью