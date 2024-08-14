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Пять беспилотников сбиты над Брянской областью

Пять беспилотников сбиты над Брянской областью - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Пять беспилотников сбиты над Брянской областью

Над Брянской областью сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T17:02

2024-08-14T17:02

2024-08-14T17:02

брянская область

александр богомаз

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Над Брянской областью сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.По информации властей, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее ВСУ атаковали дроном автобус в Шебекино Белгородской области. Ранение получил водитель, еще один человек пострадал при беспилотном ударе по приусадебному участку в селе Новая Таволжанка.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известноЧС федерального характера - что это значит и зачем вводятВыросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске

брянская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу