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Пять беспилотников сбиты над Брянской областью - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Пять беспилотников сбиты над Брянской областью
Пять беспилотников сбиты над Брянской областью - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Пять беспилотников сбиты над Брянской областью
Над Брянской областью сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T17:02
2024-08-14T17:02
брянская область
александр богомаз
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Над Брянской областью сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.По информации властей, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее ВСУ атаковали дроном автобус в Шебекино Белгородской области. Ранение получил водитель, еще один человек пострадал при беспилотном ударе по приусадебному участку в селе Новая Таволжанка.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известноЧС федерального характера - что это значит и зачем вводятВыросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
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Новости
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РИА Новости Крым
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брянская область, александр богомаз, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Пять беспилотников сбиты над Брянской областью

Российские средства ПВО сбили пять беспилотников над Брянской областью

17:02 14.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Над Брянской областью сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

"Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он в Telegram-канале.

По информации властей, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее ВСУ атаковали дроном автобус в Шебекино Белгородской области. Ранение получил водитель, еще один человек пострадал при беспилотном ударе по приусадебному участку в селе Новая Таволжанка.
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Брянская областьАлександр БогомазНовостиПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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