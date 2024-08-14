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На Солнце произошла мощнейшая вспышка

На Солнце произошла мощнейшая вспышка - РИА Новости Крым, 14.08.2024

На Солнце произошла мощнейшая вспышка

В 09:40 14 августа на солнце зафиксирован взрыв уровня Х 1.1, то есть наивысшего класса. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T10:58

2024-08-14T10:58

2024-08-14T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. В 09:40 14 августа на солнце зафиксирован взрыв уровня Х 1.1, то есть наивысшего класса. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора", - говорится на сайте лаборатории.Центр взрыва на данный момент находится точно на линии Солнце-Земля, с отклонением всего два градуса. То есть, объясняют ученые, он произошел фактически в самом центре видимого солнечного диска, и поэтому в случае выброса солнечной массы его воздействие на Землю будет максимальным.За ночь на Солнце произошло пять вспышек, мощность которых нарастала к утру. Мощность последней вспышки, которая произошла утром, достигла уровня М 4.4, то есть приблизилась к максимальному уровню Х.Череда магнитных бурь началась в пятницу, 9 августа, и продолжалась до вечера 12 августа. Она достигала достаточно высокого уровня G2. После этого ситуация постепенно стабилизировалась, но риски солнечной активности еще сохранятся для Земли в течение двух-трех дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Непрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышкиОчередной космический удар – к Земле идет новая магнитная буряСолнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури

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2024

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вспышки на солнце, космос, солнце, земля, стихия, здоровье, в мире, новости