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На Солнце произошла мощнейшая вспышка - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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На Солнце произошла мощнейшая вспышка
На Солнце произошла мощнейшая вспышка - РИА Новости Крым, 14.08.2024
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
В 09:40 14 августа на солнце зафиксирован взрыв уровня Х 1.1, то есть наивысшего класса. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T10:58
2024-08-14T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. В 09:40 14 августа на солнце зафиксирован взрыв уровня Х 1.1, то есть наивысшего класса. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора", - говорится на сайте лаборатории.Центр взрыва на данный момент находится точно на линии Солнце-Земля, с отклонением всего два градуса. То есть, объясняют ученые, он произошел фактически в самом центре видимого солнечного диска, и поэтому в случае выброса солнечной массы его воздействие на Землю будет максимальным.За ночь на Солнце произошло пять вспышек, мощность которых нарастала к утру. Мощность последней вспышки, которая произошла утром, достигла уровня М 4.4, то есть приблизилась к максимальному уровню Х.Череда магнитных бурь началась в пятницу, 9 августа, и продолжалась до вечера 12 августа. Она достигала достаточно высокого уровня G2. После этого ситуация постепенно стабилизировалась, но риски солнечной активности еще сохранятся для Земли в течение двух-трех дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Непрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышкиОчередной космический удар – к Земле идет новая магнитная буряСолнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные бури
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вспышки на солнце, космос, солнце, земля, стихия, здоровье, в мире, новости
На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Вспышка максимального уровня произошла на Солнце 14 августа

10:58 14.08.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. В 09:40 14 августа на солнце зафиксирован взрыв уровня Х 1.1, то есть наивысшего класса. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора", - говорится на сайте лаборатории.
Центр взрыва на данный момент находится точно на линии Солнце-Земля, с отклонением всего два градуса. То есть, объясняют ученые, он произошел фактически в самом центре видимого солнечного диска, и поэтому в случае выброса солнечной массы его воздействие на Землю будет максимальным.
"Факт выброса массы при этом пока не подтвержден. За такие короткие сроки солнечное вещество просто не успевает удалиться от звезды на такое расстояние, чтобы быть замеченным в межпланетном пространстве. Информация поступит в течение 1-2 часов", - уточняют в сообщении.
За ночь на Солнце произошло пять вспышек, мощность которых нарастала к утру. Мощность последней вспышки, которая произошла утром, достигла уровня М 4.4, то есть приблизилась к максимальному уровню Х.
Череда магнитных бурь началась в пятницу, 9 августа, и продолжалась до вечера 12 августа. Она достигала достаточно высокого уровня G2. После этого ситуация постепенно стабилизировалась, но риски солнечной активности еще сохранятся для Земли в течение двух-трех дней.
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