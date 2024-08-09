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Затяжная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу

Затяжная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Затяжная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу

Затяжная магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в пятницу и будет бушевать до вечера субботы. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T06:47

2024-08-09T06:47

2024-08-09T06:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Затяжная магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в пятницу и будет бушевать до вечера субботы. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, затяжной магнитный шторм начнется в 18 часов пятницы и сначала не будет превышать слабого класса G1. Уже к полуночи уровень геомагнитного возмущения вырастет до отметки G2 – с такой силой буря будет бушевать до 6 часов утра субботы.С 6 часов субботы снова ожидается всплеск до уровня G2. Шторм продержится на этом уровне до полудня. Далее магнитосферное возбуждение снова выйдет на более слабые отметки, к 18 часам магнитная обстановка полностью стабилизируется. Следующая геомагнитная буря, по прогнозам ученых, вероятна 1 сентября.Число магнитных бурь увеличилось в последнее время из-за очередного периода активности Солнца, который оказался неожиданно мощным, хотя и происходит в рамках привычной 11-летней цикличности, пояснял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин. В лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.При этом медики не исключают негативного влияния магнитных бурь на пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако считают, что в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьПрофессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительностьНепрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, природа, стихия, солнце, вспышки на солнце, новости, здоровье