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Непрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышки - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Непрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышки
Непрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышки - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Непрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышки
В понедельник на Солнце произошла серия вспышек, две из которых были особенно мощными. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T21:59
2024-08-05T21:59
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вспышки на солнце
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астрономия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В понедельник на Солнце произошла серия вспышек, две из которых были особенно мощными. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.По словам ученого, первый взрыв зафиксирован на западном (правом) крае солнечного диска, откуда они ушли от Земли на обратную сторону звезды. Вторая вспышка произошла на восточном (левом) крае, где располагаются активные центры, которые движутся к Земле.По словам Богачева, возможное влияние этих вспышек на магнитосферу нашей планеты маловероятное, поскольку после них не выявлены выбросы плазмы в космос, а области, где произошли взрывы, слишком удалены от направления на Землю.Руководитель лаборатории также не исключил, что события нижнего X уровня скоро станут привычным еженедельным фоном. Мощная магнитная буря накрыла Землю 1 августа. Далее до 24 августа включительно, по расчетам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ), магнитосфера будет оставаться спокойной. Следующие магнитные бури могут пронестись над землей 25 и 26 августа. Дальнейших прогнозов ученые пока не дают.В лаборатории увеличение числа магнитных бурь связывают с 11-летними периодами активности Солнца, последний из которых происходит прямо сейчас и оказался неожиданно мощным. При этом в лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека не велико и "сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров".При этом медики не исключают негативного влияния магнитных бурь на пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако считают, что в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриСолнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные буриМощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечься
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солнце, вспышки на солнце, космос, наука и технологии, общество, новости, астрономия
Непрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышки

Две мощные вспышки класса Х произошли на Солнце в понедельник - ученый

21:59 05.08.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В понедельник на Солнце произошла серия вспышек, две из которых были особенно мощными. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Непрерывная канонада из вспышек М класса (4-й уровень по 5-балльной шкале) привела к началу взрывов высшего 5-го уровня. Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце. Сначала вспышка уровня X1.7 с максимумом в 16:40 по московскому времени и второе событие с пиком между 18:30 и 18:50. Предварительный балл второй вспышки — X1.2", — цитирует ученого РИА Новости.
По словам ученого, первый взрыв зафиксирован на западном (правом) крае солнечного диска, откуда они ушли от Земли на обратную сторону звезды. Вторая вспышка произошла на восточном (левом) крае, где располагаются активные центры, которые движутся к Земле.
По словам Богачева, возможное влияние этих вспышек на магнитосферу нашей планеты маловероятное, поскольку после них не выявлены выбросы плазмы в космос, а области, где произошли взрывы, слишком удалены от направления на Землю.
"В то же время, восточные области (место второй вспышки) сейчас движутся к линии Солнце-Земля и уже в среду достигнут положения, откуда Земля может быть задета сначала облакам плазмы, а примерно с пятницы-субботы еще и быстрыми частицами", — уточнил специалист.
Руководитель лаборатории также не исключил, что события нижнего X уровня скоро станут привычным еженедельным фоном.
Мощная магнитная буря накрыла Землю 1 августа. Далее до 24 августа включительно, по расчетам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ), магнитосфера будет оставаться спокойной. Следующие магнитные бури могут пронестись над землей 25 и 26 августа. Дальнейших прогнозов ученые пока не дают.
В лаборатории увеличение числа магнитных бурь связывают с 11-летними периодами активности Солнца, последний из которых происходит прямо сейчас и оказался неожиданно мощным. При этом в лаборатории убеждены, что влияние магнитных бурь на человека не велико и "сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров".
При этом медики не исключают негативного влияния магнитных бурь на пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако считают, что в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
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