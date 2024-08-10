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Затяжной удар: сколько будет бушевать разразившаяся магнитная буря
Затяжной удар: сколько будет бушевать разразившаяся магнитная буря - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Затяжной удар: сколько будет бушевать разразившаяся магнитная буря
Начавшаяся в пятницу череда магнитных бурь продолжится до вечера понедельника и будет достигать уровня G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T17:43
2024-08-10T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Начавшаяся в пятницу череда магнитных бурь продолжится до вечера понедельника и будет достигать уровня G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, новый магнитный удар уровня G2 обрушится на Землю ровно в полночь 11 августа и будет продолжаться до 9 часов утра. Геомагнитное возмущение повторитmся в полночь 12 августа и в первые три часа будет достигать уровня G1.Далее до 9 часов понедельника магнитосферное волнение вновь усилится и достигнет отметки G2, после чего снова снизится на одну позицию и продлится до 18 часов.По данным ученых, вероятность сильного геомагнитного шторма в понедельник достигает 50%. Следующая магнитная буря, как и прогнозировалось ранее, случится 1 сентября.Затяжная магнитная буря уровня G2 обрушилась на Землю в пятницу. Ранее ученые прогнозировали ее продолжительность до вечера субботы.Читайте также на РИА Новости Крым:И грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опаснойПрофессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительностьНепрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышки
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новости, здоровье, магнитные бури, космос, стихия, солнце, вспышки на солнце
Затяжной удар: сколько будет бушевать разразившаяся магнитная буря
Череда магнитных бурь на Земле продолжит бушевать до понедельника – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Начавшаяся в пятницу череда магнитных бурь продолжится до вечера понедельника и будет достигать уровня G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, новый магнитный удар уровня G2 обрушится на Землю ровно в полночь 11 августа и будет продолжаться до 9 часов утра. Геомагнитное возмущение повторитmся в полночь 12 августа и в первые три часа будет достигать уровня G1.
Далее до 9 часов понедельника магнитосферное волнение вновь усилится и достигнет отметки G2, после чего снова снизится на одну позицию и продлится до 18 часов.
По данным ученых, вероятность сильного геомагнитного шторма в понедельник достигает 50%. Следующая магнитная буря, как и прогнозировалось ранее, случится 1 сентября.
Затяжная магнитная буря уровня G2 обрушилась на Землю в пятницу. Ранее ученые прогнозировали ее продолжительность до вечера субботы
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