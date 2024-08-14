https://crimea.ria.ru/20240814/esche-bolee-1800-ukrainskikh-boevikov-i-vooruzhenie-likvidirovany-voyskami-rf-1139592497.html

Еще более 1800 украинских боевиков и вооружение ликвидированы войсками РФ

Еще более 1800 украинских боевиков и вооружение ликвидированы войсками РФ - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Еще более 1800 украинских боевиков и вооружение ликвидированы войсками РФ

Российские военные за сутки уничтожили еще более 1800 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе иностранного производства, а также склады РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T14:52

2024-08-14T14:52

2024-08-14T14:52

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще более 1800 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе иностранного производства, а также склады боеприпасов противника, следует из сводки Минобороны России в среду.Подразделения группировки "Север" поразили две украинские бригады и уничтожили до 165 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили две контратаки противника. ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, танк, три американских бронетранспортера, три боевые бронированные машины и два пикапа, а также поразили три польских САУ Krab, две британские гаубицы FH-70. Уничтожены шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял до 690 военнослужащих и боевую бронированную машину. ВС РФ поразили 155-мм гаубицу М777 производства США, САУ Krab, 152-мм орудие Д-20, 152 мм гаубицу "Мста-Б", САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и два 105-мм американских орудия М119. Также уничтожен склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" отразили три контратаки ВСУ. Потери противника составили до 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и пушка "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, девять автомобилей, две САУ Krab польского производства, две гаубицы М198 производства США, гаубицу "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ, одиннадцать автомобилей, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов.Сутками ранее российские военные за сутки уничтожили еще до 1835 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе иностранного производства, а также склады боеприпасов противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла в плен украинских боевиков в Курской областиВойска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУРоссийской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ

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харьковская область

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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу