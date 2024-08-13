https://crimea.ria.ru/20240813/vs-rf-sminayut-vraga-na-vsekh-frontakh--unichtozheny-esche-1835-boevikov-1139564993.html

ВС РФ сминают врага на всех фронтах – уничтожены еще 1835 боевиков

ВС РФ сминают врага на всех фронтах – уничтожены еще 1835 боевиков - РИА Новости Крым, 13.08.2024

ВС РФ сминают врага на всех фронтах – уничтожены еще 1835 боевиков

Российские военные за сутки уничтожили еще до 1835 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе иностранного производства, а также склады... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T14:13

2024-08-13T14:13

2024-08-13T14:15

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще до 1835 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе иностранного производства, а также склады боеприпасов противника, следует из сводки Минобороны России во вторник.Подразделения группировки "Север" поразили три украинские бригады и уничтожили до 65 боевиков, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубица Д-30.Бойцы подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили две контратаки. ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре пикапа, польскую САУ Krab, две гаубицы М777 производства США, одну британскую гаубицу L-119 и две Д-30, а также три полевых склада боеприпасов.Тактическое положение улучшила группировка "Южная". Противник лишился более 510 военнослужащих, боевой бронированной машины, по две гаубицы М777 и FH-70, САУ "Гвоздика", одной гаубицы Д-30 и двух М119.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики отразили четыре контратаки штурмовых групп Украины. Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.Бойцы группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две САУ Krab, гаубицу М198, две противотанковые пушки "Рапира" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 боевиков, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и два склада боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ растут - уничтожены еще 1735 боевиков и вооружениеСилами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARSАрмия России освободила Новоселовку Первую в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика