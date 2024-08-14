https://crimea.ria.ru/20240814/ataka-ukrainy-na-dnr-odin-pogibshiy-i-vosem-ranenykh-1139613505.html

Атака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненых

Атака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненых - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Атака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненых

В результате атаки киевских боевиков на Донецкую Народную Республику один человек погиб и восемь мирных жителей ранены. Об этом сообщает глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T22:42

2024-08-14T22:42

2024-08-14T22:54

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки киевских боевиков на Донецкую Народную Республику один человек погиб и восемь мирных жителей ранены. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.В Александровке противник применил ствольную артиллерию. В результате женщина 1968 года рождения получила ранения средней степени тяжести, также ранен мужчина 1971 года рождения."В Петровском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала женщина 1997 года рождения (состояние легкой степени тяжести)", − уточнил Денис Пушилин.В результате обстрелов с применением ствольной артиллерии в Никитовском районе Горловки ранены женщины 1955, 2002, 1959 и 1948 годов рождения. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.Кроме того, по информации Дениса Пушилина, повреждены 10 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Еленовке, Никитовском районе Горловки. В Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки повреждены ЛЭП. В Никитовском районе Горловки разрушения зафиксированы в зданиях школы, детского сада и котельной."Со стороны ВФУ совершено 17 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", − перечислил глава ДНР.В начале августа при обстрелах украинских боевиков Донецка и Горловки погибла одна мирная жительница и еще четыре человека были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныАтака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенокАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу