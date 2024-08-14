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Атака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненых - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Атака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненых
Атака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненых - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Атака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненых
В результате атаки киевских боевиков на Донецкую Народную Республику один человек погиб и восемь мирных жителей ранены. Об этом сообщает глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T22:42
2024-08-14T22:54
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки киевских боевиков на Донецкую Народную Республику один человек погиб и восемь мирных жителей ранены. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.В Александровке противник применил ствольную артиллерию. В результате женщина 1968 года рождения получила ранения средней степени тяжести, также ранен мужчина 1971 года рождения."В Петровском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала женщина 1997 года рождения (состояние легкой степени тяжести)", − уточнил Денис Пушилин.В результате обстрелов с применением ствольной артиллерии в Никитовском районе Горловки ранены женщины 1955, 2002, 1959 и 1948 годов рождения. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.Кроме того, по информации Дениса Пушилина, повреждены 10 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Еленовке, Никитовском районе Горловки. В Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки повреждены ЛЭП. В Никитовском районе Горловки разрушения зафиксированы в зданиях школы, детского сада и котельной."Со стороны ВФУ совершено 17 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", − перечислил глава ДНР.В начале августа при обстрелах украинских боевиков Донецка и Горловки погибла одна мирная жительница и еще четыре человека были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныАтака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенокАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Атака Украины на ДНР: один погибший и восемь раненых

Один человек погиб и восемь пострадали в результате атаки Украины на ДНР

22:42 14.08.2024 (обновлено: 22:54 14.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки киевских боевиков на Донецкую Народную Республику один человек погиб и восемь мирных жителей ранены. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

"В поселке Корсунь (городской округ Енакиево) при атаке из реактивной артиллерии погиб мужчина, еще один мужчина 1993 года рождения получил ранение средней степени тяжести", − говорится в сообщении.

В Александровке противник применил ствольную артиллерию. В результате женщина 1968 года рождения получила ранения средней степени тяжести, также ранен мужчина 1971 года рождения.
"В Петровском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала женщина 1997 года рождения (состояние легкой степени тяжести)", − уточнил Денис Пушилин.
В результате обстрелов с применением ствольной артиллерии в Никитовском районе Горловки ранены женщины 1955, 2002, 1959 и 1948 годов рождения. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, по информации Дениса Пушилина, повреждены 10 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Еленовке, Никитовском районе Горловки. В Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки повреждены ЛЭП. В Никитовском районе Горловки разрушения зафиксированы в зданиях школы, детского сада и котельной.
"Со стороны ВФУ совершено 17 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", − перечислил глава ДНР.
В начале августа при обстрелах украинских боевиков Донецка и Горловки погибла одна мирная жительница и еще четыре человека были ранены.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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