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В Горловке ВСУ расстреляли женщину из ствольной артиллерии - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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В Горловке ВСУ расстреляли женщину из ствольной артиллерии
В Горловке ВСУ расстреляли женщину из ствольной артиллерии - РИА Новости Крым, 05.08.2024
В Горловке ВСУ расстреляли женщину из ствольной артиллерии
Одна мирная жительница погибла, еще четыре человека ранены при обстрелах украинских боевиков Донецка и Горловки в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T21:39
2024-08-05T21:40
донецкая народная республика (днр)
донецк
горловка
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Одна мирная жительница погибла, еще четыре человека ранены при обстрелах украинских боевиков Донецка и Горловки в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, боевики сбросили взрывчатку с дрона на частный автомобиль. В результате ранена 46-летняя женщина. В Кировском районе Донецка при атаке беспилотников ВСУ легкие ранения получила 60-летняя местная жительница.Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.В Донецке ударами ВСУ повреждены три частных дома, в Горловке удары пришлись по молокозаводу и гражданским автомобилям. "Со стороны ВФУ совершена 21 вооруженная атака, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевАтаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныАтака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, горловка, денис пушилин, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, обстрелы всу, происшествия, новости
В Горловке ВСУ расстреляли женщину из ствольной артиллерии

Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ на Донецк и Горловку - Пушилин

21:39 05.08.2024 (обновлено: 21:40 05.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Одна мирная жительница погибла, еще четыре человека ранены при обстрелах украинских боевиков Донецка и Горловки в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки с применением противником ствольной артиллерии погибла женщина 1972 года рождения, ранены женщина 1947 года рождения и мужчина 1990 года (состояние средней степени тяжести)", - написал он в Telegram.
Кроме того, боевики сбросили взрывчатку с дрона на частный автомобиль. В результате ранена 46-летняя женщина.
В Кировском районе Донецка при атаке беспилотников ВСУ легкие ранения получила 60-летняя местная жительница.
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
В Донецке ударами ВСУ повреждены три частных дома, в Горловке удары пришлись по молокозаводу и гражданским автомобилям.
"Со стороны ВФУ совершена 21 вооруженная атака, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава Донецкой Народной Республики.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкГорловкаДенис ПушилинСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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