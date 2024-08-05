https://crimea.ria.ru/20240805/v-gorlovke-vsu-rasstrelyali-zhenschinu-iz-stvolnoy-artillerii-1139373800.html

В Горловке ВСУ расстреляли женщину из ствольной артиллерии

В Горловке ВСУ расстреляли женщину из ствольной артиллерии - РИА Новости Крым, 05.08.2024

В Горловке ВСУ расстреляли женщину из ствольной артиллерии

Одна мирная жительница погибла, еще четыре человека ранены при обстрелах украинских боевиков Донецка и Горловки в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T21:39

2024-08-05T21:39

2024-08-05T21:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Одна мирная жительница погибла, еще четыре человека ранены при обстрелах украинских боевиков Донецка и Горловки в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, боевики сбросили взрывчатку с дрона на частный автомобиль. В результате ранена 46-летняя женщина. В Кировском районе Донецка при атаке беспилотников ВСУ легкие ранения получила 60-летняя местная жительница.Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.В Донецке ударами ВСУ повреждены три частных дома, в Горловке удары пришлись по молокозаводу и гражданским автомобилям. "Со стороны ВФУ совершена 21 вооруженная атака, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевАтаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныАтака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок

донецкая народная республика (днр)

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