https://crimea.ria.ru/20240811/glavnoe-za-den11-avgusta-1139523076.html

Главное за день:11 августа

Главное за день:11 августа - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Главное за день:11 августа

ВСУ атаковали российские регионы четырьмя ракетами "Точка-У", одна из которых упала на жилой дом в Курске. В Курской области пресекли попытки ВСУ проникнуть... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T21:52

2024-08-11T21:52

2024-08-11T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали российские регионы четырьмя ракетами "Точка-У", одна из которых упала на жилой дом в Курске. В Курской области пресекли попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории. Военкор Евгений Поддубный впервые рассказал об атаке дрона на свой автомобиль. В Париже 11 августа проходит церемония закрытия Олимпийских игр.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в Курской областиВ Курской области за сутки было уничтожено до 230 украинских боевиков и 38 единиц боевой техники, из них семь танков, сообщили в Минобороны РФ.Российскими бойцами были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районе населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь и Белой слободе.По скоплениям живой силы и техники ВСУ наносились ракетные и артиллерийские удары. Поражены формирования 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков.Массированная атака на регионы РоссииРоссийские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили атаку ВСУ на регионы страны. Ракеты уничтожены над Курской областью, беспилотники - над Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.Обломки одной из ракет "Точка-У" упали в Курске на жилой дом. В результате атаки пострадали 15 человек, с места трагедии спасли 15 жильцов и еще 30 эвакуировали. Пиротехники МЧС России обследовали место падения обломков украинской ракеты и пришли к выводу, что она взорвалась на подлете к многоэтажке. На месте были изъяты опасные элементы.Ситуация в Белой слободеВоеннослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. Сейчас в регионе боевых столкновений нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Для желающих покинуть территорию Беловского района власти организовали транспорт, сообщил в своем Telegram-канале глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.Поддубный впервые рассказал об атаке дронаВоенный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный впервые после ранения поделился воспоминаниями о дне, когда его машину атаковал украинский беспилотник. Об этом он рассказал в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале "Россия 1".Чем запомнится Олимпиада-2024Самые позорные, скандальные и грязные во всех смыслах – так окрестили летние Олимпийские игры, церемония закрытия которых пройдет сегодня в столице Франции. В России многие любители спорта, глядя на происходящее в столице европейских революций, сошлись в едином мнении: "слава богу, что наших там нет".Самые позорные, абсурдные и просто смешные моменты олимпиады корреспондент РИА Новости Крым собрал в одном материале. Здесь и разыгранная дрэг-квинами (артистами мужского пола, перевоплотившимися в женщин) сцена из знаменитой фрески Леонардо да Винчи, импровизированный показ мод с участием разнообразных представителей ЛГБТ-сообщества*, выкрашенный в голубой почти обнаженный певец, изображающий греческого бога Диониса, ария королевы Марии-Антуанетты с собственной отрубленной головой в руках… Увиденное повергло в шок не только консервативно настроенную часть мирового сообщества, но и всех адекватных людей, независимо от вероисповедания.*движение признано экстремистским и запрещено в России

https://crimea.ria.ru/20240811/god-navodila-rakety-na-lugansk---fsb-zaderzhala-ukrainskuyu-shpionku-1139522519.html

https://crimea.ria.ru/20240811/novosti-kurskoy-oblasti--v-region-pribyvayut-dopolnitelnye-sily-1139522284.html

https://crimea.ria.ru/20240811/zhiteley-shebekino-prizvali-vyekhat-v-belgorod-iz-za-uchastivshikhsya-obstrelov-1139516058.html

https://crimea.ria.ru/20240811/v-parizhe-evakuirovali-turistov-s-eyfelevoy-bashni-iz-za-polugologo-muzhchiny-1139521678.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, главное за день, россия, курск, обстрелы курской области, курская область, олимпийские игры-2024, безопасность