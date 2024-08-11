https://crimea.ria.ru/20240811/glavnoe-za-den11-avgusta-1139523076.html
Главное за день:11 августа
Главное за день:11 августа - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Главное за день:11 августа
ВСУ атаковали российские регионы четырьмя ракетами "Точка-У", одна из которых упала на жилой дом в Курске. В Курской области пресекли попытки ВСУ проникнуть... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T21:52
2024-08-11T21:52
2024-08-11T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали российские регионы четырьмя ракетами "Точка-У", одна из которых упала на жилой дом в Курске. В Курской области пресекли попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории. Военкор Евгений Поддубный впервые рассказал об атаке дрона на свой автомобиль. В Париже 11 августа проходит церемония закрытия Олимпийских игр.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в Курской областиВ Курской области за сутки было уничтожено до 230 украинских боевиков и 38 единиц боевой техники, из них семь танков, сообщили в Минобороны РФ.Российскими бойцами были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районе населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь и Белой слободе.По скоплениям живой силы и техники ВСУ наносились ракетные и артиллерийские удары. Поражены формирования 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков.Массированная атака на регионы РоссииРоссийские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье отразили атаку ВСУ на регионы страны. Ракеты уничтожены над Курской областью, беспилотники - над Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.Обломки одной из ракет "Точка-У" упали в Курске на жилой дом. В результате атаки пострадали 15 человек, с места трагедии спасли 15 жильцов и еще 30 эвакуировали. Пиротехники МЧС России обследовали место падения обломков украинской ракеты и пришли к выводу, что она взорвалась на подлете к многоэтажке. На месте были изъяты опасные элементы.Ситуация в Белой слободеВоеннослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. Сейчас в регионе боевых столкновений нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Для желающих покинуть территорию Беловского района власти организовали транспорт, сообщил в своем Telegram-канале глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.Поддубный впервые рассказал об атаке дронаВоенный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный впервые после ранения поделился воспоминаниями о дне, когда его машину атаковал украинский беспилотник. Об этом он рассказал в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале "Россия 1".Чем запомнится Олимпиада-2024Самые позорные, скандальные и грязные во всех смыслах – так окрестили летние Олимпийские игры, церемония закрытия которых пройдет сегодня в столице Франции. В России многие любители спорта, глядя на происходящее в столице европейских революций, сошлись в едином мнении: "слава богу, что наших там нет".Самые позорные, абсурдные и просто смешные моменты олимпиады корреспондент РИА Новости Крым собрал в одном материале. Здесь и разыгранная дрэг-квинами (артистами мужского пола, перевоплотившимися в женщин) сцена из знаменитой фрески Леонардо да Винчи, импровизированный показ мод с участием разнообразных представителей ЛГБТ-сообщества*, выкрашенный в голубой почти обнаженный певец, изображающий греческого бога Диониса, ария королевы Марии-Антуанетты с собственной отрубленной головой в руках… Увиденное повергло в шок не только консервативно настроенную часть мирового сообщества, но и всех адекватных людей, независимо от вероисповедания.*движение признано экстремистским и запрещено в России
https://crimea.ria.ru/20240811/god-navodila-rakety-na-lugansk---fsb-zaderzhala-ukrainskuyu-shpionku-1139522519.html
https://crimea.ria.ru/20240811/novosti-kurskoy-oblasti--v-region-pribyvayut-dopolnitelnye-sily-1139522284.html
https://crimea.ria.ru/20240811/zhiteley-shebekino-prizvali-vyekhat-v-belgorod-iz-za-uchastivshikhsya-obstrelov-1139516058.html
https://crimea.ria.ru/20240811/v-parizhe-evakuirovali-turistov-s-eyfelevoy-bashni-iz-za-polugologo-muzhchiny-1139521678.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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новости, главное за день, россия, курск, обстрелы курской области, курская область, олимпийские игры-2024, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали российские регионы четырьмя ракетами "Точка-У", одна из которых упала на жилой дом в Курске. В Курской области пресекли попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории. Военкор Евгений Поддубный впервые рассказал об атаке дрона на свой автомобиль. В Париже 11 августа проходит церемония закрытия Олимпийских игр.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Ситуация в Курской области
В Курской области за сутки было уничтожено до 230 украинских боевиков и 38 единиц боевой техники
, из них семь танков, сообщили в Минобороны РФ.
Российскими бойцами были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории
в районе населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь и Белой слободе.
По скоплениям живой силы и техники ВСУ наносились ракетные и артиллерийские удары. Поражены формирования 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков.
Массированная атака на регионы России
Российские системы противовоздушной обороны
в ночь на воскресенье отразили атаку ВСУ на регионы страны. Ракеты уничтожены над Курской областью, беспилотники - над Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.
Обломки одной из ракет "Точка-У" упали в Курске на жилой дом
. В результате атаки пострадали 15 человек
, с места трагедии спасли 15 жильцов
и еще 30 эвакуировали. Пиротехники МЧС России обследовали место падения обломков украинской ракеты и пришли к выводу, что она взорвалась на подлете к многоэтажке. На месте были изъяты опасные элементы
.
Ситуация в Белой слободе
Военнослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе
Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. Сейчас в регионе боевых столкновений нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Для желающих покинуть территорию Беловского района власти организовали транспорт
, сообщил в своем Telegram-канале глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.
Поддубный впервые рассказал об атаке дрона
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный впервые после ранения поделился воспоминаниями о дне
, когда его машину атаковал украинский беспилотник. Об этом он рассказал в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале "Россия 1".
"Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить", — сказал военкор.
Чем запомнится Олимпиада-2024
Самые позорные, скандальные и грязные во всех смыслах – так окрестили летние Олимпийские игры, церемония закрытия которых пройдет сегодня в столице Франции. В России многие любители спорта, глядя на происходящее в столице европейских революций, сошлись в едином мнении: "слава богу, что наших там нет".
Самые позорные, абсурдные и просто смешные моменты олимпиады корреспондент РИА Новости Крым собрал в одном материале
. Здесь и разыгранная дрэг-квинами (артистами мужского пола, перевоплотившимися в женщин) сцена из знаменитой фрески Леонардо да Винчи, импровизированный показ мод с участием разнообразных представителей ЛГБТ-сообщества*, выкрашенный в голубой почти обнаженный певец, изображающий греческого бога Диониса, ария королевы Марии-Антуанетты с собственной отрубленной головой в руках… Увиденное повергло в шок не только консервативно настроенную часть мирового сообщества, но и всех адекватных людей, независимо от вероисповедания.
*движение признано экстремистским и запрещено в России