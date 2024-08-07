https://crimea.ria.ru/20240807/28-chelovek-raneny-pri-atake-vsu-na-kurskuyu-oblast---mediki-1139421202.html

28 человек ранены при атаке ВСУ на Курскую область - медики

28 человек ранены при атаке ВСУ на Курскую область - медики - РИА Новости Крым, 07.08.2024

28 человек ранены при атаке ВСУ на Курскую область - медики

До 28 человек выросло число пострадавших при атаках ВСУ на курское приграничье 6 августа. Об этом сообщается на официальной странице Курской областной... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T08:38

2024-08-07T08:38

2024-08-07T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. До 28 человек выросло число пострадавших при атаках ВСУ на курское приграничье 6 августа. Об этом сообщается на официальной странице Курской областной многопрофильной больницы в социальной сети "ВК".Среди пострадавших есть сотрудники скорой и дети. Врачи проводят консультации с медиками федеральных центров.Как сообщается со ссылкой на заместителя главврача медучреждения Алексея Локтионова, в основном у пострадавших сочетанные, минно-взрывные раны, комбинированные травмы поражающими элементами, осколочные ранения и ожоги. Часть пациентов находятся в реанимации.Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых.Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего в числе раненых шестеро детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бойРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, происшествия, новости