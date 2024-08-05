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Главные новости Крыма: 5 августа

Главные новости Крыма: 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Главные новости Крыма: 5 августа

В Керчи на территории заброшенного завода погиб 14-летний мальчик. В Феодосии девятерых участников нападения на чемпиона России обвинили в покушении на убийство РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T22:48

2024-08-05T22:48

2024-08-05T22:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Керчи на территории заброшенного завода погиб 14-летний мальчик. В Феодосии девятерых участников нападения на чемпиона России обвинили в покушении на убийство боксера, шесть из них задержаны. Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев подал в отставку. Во время последней массированной атаки на Севастополь повреждены 11 жилых домов и десять автомобилей. Крым и еще 12 регионов получат 1 миллиард рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Школьник погиб на заброшенном заводе в КерчиВ Керчи школьник погиб на территории заброшенного завода. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что инцидент произошла 2 августа во время купания компании детей на территории неогороженного заброшенного завода, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Парень решил взобраться по веревке на третий этаж, но сорвался, ударился о край бетонной плиты и упал в воду. Спустя время тело мальчика извлекли с признаками утопления.Дело об избиении чемпиона России по боксу в ФеодосииДевятерым жителям Феодосии, которые подозреваются в избиении чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Вечером по ходатайству следствия шестерым из задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября включительно. В ближайшее время будет также рассмотрено ходатайство следователя об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу еще двоим обвиняемым, а также будет избрана мера пресечения еще одному задержанному в рамках расследования уголовного дела.Глава МЧС Крыма уходит в отставкуМинистр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев подал в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Провел встречу с министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал он в Telegram-канале.В Севастополе назвали ущерб от массированной атакиВо время ракетной атаки 2 августа на Севастополь никто из мирных жителей не пострадал, эвакуированные горожане уже вернулись в свои дома. При этом были повреждены 11 жилых домов и 10 автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.По его данным, в результате атаки выявлены повреждения в пяти многоквартирных и шести частных домах. Их устраняют специалисты департамента городского хозяйства совместно с управляющей компанией. Также зафиксировано повреждение десяти автомобилей.Крым получит 73 миллиона на инфраструктуру для детского отдыха13 регионов Российской Федерации, включая Крым, получат дополнительно 1 миллиард рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, Республике Крым на эти цели выделят более 73 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20240805/v-ozhidanii-vody--chto-proiskhodit-v-feodosii-iz-za-avariy-na-setyakh-1139362446.html

https://crimea.ria.ru/20240805/mvd-pokazalo-video-zaderzhaniya-uchastnikov-pokusheniya-na-boksera-v-feodosii-1139363050.html

https://crimea.ria.ru/20240805/chto-s-kachestvom-pitevoy-vody-v-krymu-i-sevastopole-1139370829.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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