Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240805/glavnye-novosti-kryma-5-avgusta-1139374654.html
Главные новости Крыма: 5 августа
Главные новости Крыма: 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Главные новости Крыма: 5 августа
В Керчи на территории заброшенного завода погиб 14-летний мальчик. В Феодосии девятерых участников нападения на чемпиона России обвинили в покушении на убийство РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T22:48
2024-08-05T22:50
крым
главное за день
новости крыма
происшествия
феодосия
севастополь
мчс крыма
керчь
бюджет
федеральный бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Керчи на территории заброшенного завода погиб 14-летний мальчик. В Феодосии девятерых участников нападения на чемпиона России обвинили в покушении на убийство боксера, шесть из них задержаны. Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев подал в отставку. Во время последней массированной атаки на Севастополь повреждены 11 жилых домов и десять автомобилей. Крым и еще 12 регионов получат 1 миллиард рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Школьник погиб на заброшенном заводе в КерчиВ Керчи школьник погиб на территории заброшенного завода. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что инцидент произошла 2 августа во время купания компании детей на территории неогороженного заброшенного завода, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Парень решил взобраться по веревке на третий этаж, но сорвался, ударился о край бетонной плиты и упал в воду. Спустя время тело мальчика извлекли с признаками утопления.Дело об избиении чемпиона России по боксу в ФеодосииДевятерым жителям Феодосии, которые подозреваются в избиении чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Вечером по ходатайству следствия шестерым из задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября включительно. В ближайшее время будет также рассмотрено ходатайство следователя об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу еще двоим обвиняемым, а также будет избрана мера пресечения еще одному задержанному в рамках расследования уголовного дела.Глава МЧС Крыма уходит в отставкуМинистр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев подал в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Провел встречу с министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал он в Telegram-канале.В Севастополе назвали ущерб от массированной атакиВо время ракетной атаки 2 августа на Севастополь никто из мирных жителей не пострадал, эвакуированные горожане уже вернулись в свои дома. При этом были повреждены 11 жилых домов и 10 автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.По его данным, в результате атаки выявлены повреждения в пяти многоквартирных и шести частных домах. Их устраняют специалисты департамента городского хозяйства совместно с управляющей компанией. Также зафиксировано повреждение десяти автомобилей.Крым получит 73 миллиона на инфраструктуру для детского отдыха13 регионов Российской Федерации, включая Крым, получат дополнительно 1 миллиард рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, Республике Крым на эти цели выделят более 73 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20240805/v-ozhidanii-vody--chto-proiskhodit-v-feodosii-iz-za-avariy-na-setyakh-1139362446.html
https://crimea.ria.ru/20240805/mvd-pokazalo-video-zaderzhaniya-uchastnikov-pokusheniya-na-boksera-v-feodosii-1139363050.html
https://crimea.ria.ru/20240805/chto-s-kachestvom-pitevoy-vody-v-krymu-i-sevastopole-1139370829.html
крым
феодосия
севастополь
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, главное за день, новости крыма, происшествия, феодосия, севастополь, мчс крыма, керчь, бюджет, федеральный бюджет, экономика
Главные новости Крыма: 5 августа

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 5 августа

22:48 05.08.2024 (обновлено: 22:50 05.08.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Керчи на территории заброшенного завода погиб 14-летний мальчик. В Феодосии девятерых участников нападения на чемпиона России обвинили в покушении на убийство боксера, шесть из них задержаны. Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев подал в отставку. Во время последней массированной атаки на Севастополь повреждены 11 жилых домов и десять автомобилей. Крым и еще 12 регионов получат 1 миллиард рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Школьник погиб на заброшенном заводе в Керчи

В Керчи школьник погиб на территории заброшенного завода. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что инцидент произошла 2 августа во время купания компании детей на территории неогороженного заброшенного завода, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Парень решил взобраться по веревке на третий этаж, но сорвался, ударился о край бетонной плиты и упал в воду. Спустя время тело мальчика извлекли с признаками утопления.
Авария на водоводе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
13:03
В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях

Дело об избиении чемпиона России по боксу в Феодосии

Девятерым жителям Феодосии, которые подозреваются в избиении чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Вечером по ходатайству следствия шестерым из задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября включительно.
В ближайшее время будет также рассмотрено ходатайство следователя об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу еще двоим обвиняемым, а также будет избрана мера пресечения еще одному задержанному в рамках расследования уголовного дела.
МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии
13:24
МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии

Глава МЧС Крыма уходит в отставку

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев подал в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Провел встречу с министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал он в Telegram-канале.

В Севастополе назвали ущерб от массированной атаки

Во время ракетной атаки 2 августа на Севастополь никто из мирных жителей не пострадал, эвакуированные горожане уже вернулись в свои дома. При этом были повреждены 11 жилых домов и 10 автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
По его данным, в результате атаки выявлены повреждения в пяти многоквартирных и шести частных домах. Их устраняют специалисты департамента городского хозяйства совместно с управляющей компанией. Также зафиксировано повреждение десяти автомобилей.
Красноперекопск очередь за питьевой водой - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
18:11
Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе

Крым получит 73 миллиона на инфраструктуру для детского отдыха

13 регионов Российской Федерации, включая Крым, получат дополнительно 1 миллиард рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, Республике Крым на эти цели выделят более 73 млн рублей.
 
КрымГлавное за деньНовости КрымаПроисшествияФеодосияСевастопольМЧС КрымаКерчьБюджетФедеральный бюджетЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:01Главное за день: 5 августа
22:48Главные новости Крыма: 5 августа
22:24Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника
22:05Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу
21:59Непрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышки
21:39В Горловке ВСУ расстреляли женщину из ствольной артиллерии
21:24Контрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации
21:10Пострадавшим в зоне СВО сотрудникам Следкома выплатят по 3 млн рублей
20:58В Белгородской области вернут очное обучение в школах
20:39Стрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантов
20:29Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку
20:13Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме"
20:01Обвал на американской фондовой бирже – упали акции Apple и Tesla
19:48Мошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часа
19:37Когда в Феодосии дадут воду после масштабных аварий на сетях
19:19Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей
19:09Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек
18:55Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение
18:29Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине
18:11Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния