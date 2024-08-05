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Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство
Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство
Девятерым жителям Феодосии, избившим чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщает Главное следственное управление... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T12:35
2024-08-05T12:35
2024-08-05T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Девятерым жителям Феодосии, избившим чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Конфликт произошел на набережной Феодосии. В ходе драки группа мужчин избила чемпиона России по боксу и его товарища, нанеся им многочисленные телесные повреждения.В частности, фигурантам предъявлено обвинение в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений. Уголовное дело находится в производстве управления по расследованию особо важных дел.Как отметили в ведомстве, следственная группа наиболее опытных сотрудников главного следственного управления во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по республике установила и задержала девятерых участников массовой драки. Все они находятся в СИЗО.Обвиняемые – граждане Российской Федерации, жители Феодосийского городского округа, трое из которых работали охранниками в местном клубе, остальные – разнорабочими.23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ признаны потерпевшими по уголовному делу, с ними организовано взаимодействие.Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксереИзбиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль БастрыкинБоксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии
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Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство
Девятерых участников драки в Феодосии обвиняют в покушении на убийство чемпиона по боксу
12:35 05.08.2024 (обновлено: 12:52 05.08.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым.
Девятерым жителям Феодосии, избившим
чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
Конфликт произошел на набережной Феодосии. В ходе драки группа мужчин избила чемпиона России по боксу
и его товарища, нанеся им многочисленные телесные повреждения.
"Руководитель главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев в связи с широким общественным резонансом поручил принять уголовное дело, возбужденное органами дознания по статье "Хулиганство", к производству следователей ведомства. В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью, а именно ч.3 ст.30 п.п. "б", "ж", "и" ч.2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
В частности, фигурантам предъявлено обвинение в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений. Уголовное дело находится в производстве управления по расследованию особо важных дел.
Как отметили в ведомстве, следственная группа наиболее опытных сотрудников главного следственного управления во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по республике установила и задержала девятерых участников массовой драки. Все они находятся в СИЗО.
Обвиняемые – граждане Российской Федерации, жители Феодосийского городского округа, трое из которых работали охранниками в местном клубе, остальные – разнорабочими.
23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ признаны потерпевшими по уголовному делу, с ними организовано взаимодействие.
"Проведены неотложные следственные действия – обыски по местам жительства фигурантов и их родственников, осмотр места преступления и проверка показаний с участием обвиняемых на месте, изъяты и изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошен ряд свидетелей и очевидцев конфликта", - отметили в пресс-службе.
Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.
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