https://crimea.ria.ru/20240805/uchastnikov-napadeniya-na-boksera-v-krymu-obvinili-v-pokushenii-na-ubiystvo-1139362178.html

Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство

Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство

Девятерым жителям Феодосии, избившим чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщает Главное следственное управление... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T12:35

2024-08-05T12:35

2024-08-05T12:52

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феодосия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Девятерым жителям Феодосии, избившим чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Конфликт произошел на набережной Феодосии. В ходе драки группа мужчин избила чемпиона России по боксу и его товарища, нанеся им многочисленные телесные повреждения.В частности, фигурантам предъявлено обвинение в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений. Уголовное дело находится в производстве управления по расследованию особо важных дел.Как отметили в ведомстве, следственная группа наиболее опытных сотрудников главного следственного управления во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по республике установила и задержала девятерых участников массовой драки. Все они находятся в СИЗО.Обвиняемые – граждане Российской Федерации, жители Феодосийского городского округа, трое из которых работали охранниками в местном клубе, остальные – разнорабочими.23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ признаны потерпевшими по уголовному делу, с ними организовано взаимодействие.Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксереИзбиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль БастрыкинБоксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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